El crudo relato de la expareja del hijo de Yolanda Ciani lo complica aún más: ‘Lo dejé por loco y enfermo’

Yolanda Ciani murió el pasado 3 de septiembre a los 85 años de edad. Al paso de las horas trascendió que su hijo, Luis Alberto, sería el principal sospechoso del fallecimiento de la actriz debido a que presuntamente la maltrataba

Fue hasta el pasado 14 de septiembre que Luis Alberto dio la cara ante los crecientes rumores y compartió un comunicado de prensa , firmado por él y sus abogados, en el que aclara que es inocente; asimismo, detalla que Alejandra, la mujer que acogió su mamá desde recién nacida, fue quien lo denunció ante las autoridades por supuesto feminicidio

“Ella se aprovechó del deterioro en la salud de mi mamá para prácticamente dejarla en la calle, saqueando sus cuentas bancarias y los recursos económicos que tenía”, expresó Luis Alberto en el comunicado.

Luis Alberto es recordado por una expareja como una persona violenta y alcohólica. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Sin embargo, la historia podría dar un giro inesperado debido a un testimonio exclusivo de TVyNovelas. De acuerdo con la versión de una mujer, ella fue expareja de Luis Alberto y, asegura, se trata de un hombre violento y machista. Conoce qué fue lo que dijo en la entrevista.

“ESE HOMBRE NO ES UNA BUENA PERSONA, ES MUY VIOLENTO”

De acuerdo con la versión de la mujer, fue durante algunos meses la novia de Luis Alberto y presenció los terribles arranques de ira que tuvo con ella, además de calificarlo como “agresivo” y “controlador”.

“Lo dejé por loco, machista y enfermo; ese hombre no es una buena persona, es muy violento”

“En algún punto de mi vida fui novia del hijo de Yolanda Ciani y lo dejé por loco, machista y enfermo; ese hombre no es una buena persona, es muy violento; él es más grande que yo, lo conocí divorciado y con hijos. Era dueño del Medusas, un antro muy famoso en los 90; el tipo toda la vida tuvo un chin… de dinero y era muy prepotente. Me acuerdo y me da horror, era muy machito, y claro que yo lo mandaba al diablo a cada rato porque quería tener el control de la relación”, narró la mujer.

Por otro lado, también contó los problemas de alcoholismo de Luis Alberto: “Me contaba que con la mamá de sus hijos acabó pésimo, hablaba muy mal de ella, (...) y también me habló pésimo de otra novia que tuvo con la que también acabó muy mal”.

“Tomaba ron y whisky como si no hubiera un mañana, y eso no me gustaba, que fuera tan borracho”

“Para mí todo eso eran focos rojos, además, era superalcohólico, tomaba ron y whisky como si no hubiera un mañana, y eso no me gustaba, que fuera tan borracho; y me atrevo a decir que tenía problemas de erección, el señor luego andaba tan borracho que simplemente no podía”, detalla la testigo.

En conclusión, detalló, “gracias a Dios me salvé de compartir mi energía con este ser tan oscuro, porque así era, para él todo era el demonio”.

¿LUIS ALBERTO PUDO HABER MATADO A SU MADRE? ESTO NOS DICE SU EXPAREJA

Sobre Yolanda Ciani , la mujer se sinceró y aseguró que de ella tiene muy buenos recuerdos: “A ella la conocí en una cena, se mostró muy educada y linda”.

“Me es difícil creer que él pudo haber llegado a matar a su propia madre, eso me parece otro tipo de enfermedad”

No obstante, la mujer se mostró cauta al decir si culpa directamente al hijo de Ciani de su muerte o no.

“Uno no sabe si la violencia respeta jerarquías, parentescos… Yo creo que cuando manejas esos niveles de violencia, justo el lado oscuro es el descontrol, pero me es difícil creer que él pudo haber llegado a matar a su propia madre, eso me parece otro tipo de enfermedad, de un psicópata”, aseguró la expareja de Luis Alberto.