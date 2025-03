William Levy y Elizabeth Gutiérrez, unidos nuevamente por un motivo muy especial: FOTOS

A pesar de que su relación no terminó en las mejores condiciones, William Levy y Elizabeth Gutiérrez tienen un vínculo que los mantendrá cerca de por vida, pues comparten dos hijos, a quienes se esmeran en hacer felices tanto como les es posible. Para muestra, la misión con la que consiguieron dejar atrás sus diferencias, demostrando que sin importar lo que pasó entre ellos como pareja, su compromiso como padres es todavía más fuerte.

La misión especial que reunió a Elizabeth Gutiérrez y William Levy

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Elizabeth Gutiérrez y William Levy publicaron una serie de fotos con las que demostraron que entre ellos siempre existirá una unión única: el amor por sus hijos. Así que en esta ocasión, ambos actores decidieron sumar fuerzas para ayudar a Christopher, su primogénito, a cumplir una hazaña sumamente favorecedora para su futuro profesional, pues gracias a su talento como jugador de futbol americano, fue nominado como “jugador de la semana” en el equipo del que forma parte.

“Te amo mi vida. Christopher Levy, Player of the Week, back to back”, escribió la también conductora estadounidense. Por su parte, William Levy posteó orgulloso otra instantánea donde aparece su hijo mayor posteando el uniforme de su selección y agregó la leyenda: “Mi campeón!! Orgulloso de ti papi!! Otra semana más nominado como jugador de la semana!! En el link pueden votar”, expresó el protagonista de “Café con aroma de mujer”, demostrando que al igual que su expareja, está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de regalarle a su familia las mayores satisfacciones.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy presumieron el talento deportivo de Christopher, su primogénito Instagran

¿Por qué se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

En abril de 2024, Elizabeth Gutiérrez y William Levy hicieron oficial su separación. Esta noticia causó gran conmoción entre sus fanáticos, pues durante más de 20 años se consolidaron como una pareja estable y formaron una linda familia junto a sus dos hijos.

Sin embargo, esta historia terminó de manera abrupta luego de que las cosas entre ellos llegaran a un punto de quiebre. Sobre las razones que detonaron esta ruptura, surgieron especulaciones en torno a una presunta infidelidad por parte del actor con Samadhi Zendejas, quien fue su co-protagonista en la telenovela “Vuelve a mí”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez terminaron su relación en abril de 2024 Instagram

Posteriormente, salieron a la luz polémicas por aparentes denuncias de violencia, las cuales nunca se abordaron de forma frontal y quedaron en el olvido poco después y finalmente decidieron llevar una relación cordial por su familia. Esta cercanía incluso les ha permitido compartir fechas importantes, como hicieron con las pasadas fiestas de fin de año.