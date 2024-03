Virlán García lanza fuerte mensaje y anuncia su separación con Fernanda Esquer tras 9 años de matrimonio

El cantante de música regional mexicana, Virlán García, anunció su separación con Fernanda Esquer luego de 9 años de matrimonio. El artista dio la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo un breve texto donde confirmó su ruptura amorosa.

Así anunció Virlán García su separación con Fernanda Esquer

Hace un día, García, subió a su cuenta oficial de Instagram un pequeño mensaje a sus historias, donde escribió que después de terminar en varias ocasiones con su pareja y regresar, finalmente, tomó la decisión de darle fin a su relación tras 9 años de matrimonio.

“No había publicado nada al respecto por paciencia y meditar bien mi decisión, pero ya saben hasta no ser oficial y seguro, no iba a hablar del tema, después de terminar y volver en repetidas ocasiones, como muchos han notado, he decidido terminar definitivamente con la persona que estuve estos últimos 9 años de matrimonio”.

Asimismo, dijo que no iba a hablar más del tema y mandó bendiciones a sus seguidores: “Los quiero y bendiciones a todos. No hablaré más del tema después de esto. ¡Gracias!”.

Virlán García vía historias de Instagram anunciando su ruptura amorosa. (Instagram/virlangarciaoficial)

¿Por qué terminaron Virlán García y Fernanda Esquer? ¿Infidelidad?

Fernanda Esquer, por su parte, también confirmó la separación a través de sus redes sociales. En su mensaje, negó los rumores de infidelidad y afirmó que siempre respetó a Virlán.

“La gente siempre hablará pensando que lo sabe todo, pero, en fin, JAMÁS le fui infiel como ustedes dicen siempre he respetado a Virlán y él lo sabe, que JAMÁS falle como esposa ni como amiga, y eso a mí me tiene tranquila que él sepa la clase de mujer que soy yo, no se cansan de siempre atacar, piensan que tiene derecho de opinar cuando en realidad NO”.

Además, Esquer dijo que ella luchó por su relación y por su matrimonio, finalmente, afirmó que aún sigue amando a Virlán como el primer día que lo conoció.

“Lo único que diré que yo luché mucho por mi matrimonio, no tiene idea de todo lo que he pasado y aún así sigo amando a Virlán como el primer día que lo conocí. Siempre será el amor de mi vida hasta el día que yo muera y yo deseo que sea muy feliz aunque no sea conmigo”.