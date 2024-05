Una reconocida actriz reveló que el ‘Canelo’ Álvarez la contactó por redes sociales: ¿le fue infiel a Fernanda Gómez?

Desde 2021, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez conforman un sólido matrimonio y se han convertido en una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento en México. Esta relación ha sido a prueba de todo, pues durante años se han enfrentado a obstáculos propios de cualquier vínculo, aunados a los que inevitablemente se hacen presentes cuando se trata de personas públicas.

Algunos de ellos han sido diversos rumores de infidelidades cometidas presuntamente por el boxeador, mismos a los que se suman las recientes declaraciones de Verónica Montes, quien compartió que en una ocasión el ‘Canelo’ la buscó directamente. Estas declaraciones dieron paso a una nueva serie de especulaciones sobre “las traiciones” que ha cometido el deportista contra su esposa y madre de sus hijos, poniendo a su familia en el ojo del huracán.

Verónica Montes ventiló que el ‘Canelo’ Álvarez la buscó por Instagram

Durante una breve intervención en el programa de espectáculos “Chisme No Like”, se dio a conocer que Saúl ‘Canelo’ Álvarez contactó a una actriz por redes sociales, interacción que se dio a través de su cuenta personal de Instagram.

De acuerdo con la información disponible, la protagonista de esta historia fue Verónica Montes, quien una tarde como cualquier otra, se percató de que en su bandeja de entrada se encontraba un mensaje de la estrella del ring. Sobre el contenido, la actriz peruana contó que únicamente era un saludo, mismo que optó por no responder.

La actriz aseguró que jamás se involucraría con un hombre casado y el Canelo no fue la excepción Instagram

Lo anterior debido a que si bien podría tratarse de un “Hola” completamente normal y desinteresado, a ella no le pareció correcto entablar una conversación con una persona que tiene un compromiso con alguien más. Y es que aunque no dio las fechas exactas de este momento, al referirse al estatus de casado del ‘Canelo’, dejó ver que se habría dado después de que uniera su vida a la modelo.

El boxeador llegó al altar en 2021 con Fernanda, luego de varios altibajos en su relación Instagram

¿Hubo infidelidad hacia Fernanda Gómez?

Pese a lo que podría especularse de esta situación, Verónica Montes aseguró que nunca tuvo ningún contacto adicional con el deportista. Esto debido a que ella respeta cualquier relación y es perfectamente consciente de que jamás le gustaría involucrarse en un matrimonio, por lo que prefirió no responderle el saludo al ‘Canelo’.

De modo que, al menos con ella, asegura que no hubo una infidelidad. “Lo que te puedo decir es que en este medio, estando en redes sociales, te pueden llegar mensajes de cualquier persona. Yo jamás voy a responderle a un hombre casado. Y la verdad, yo no estoy buscando a nada ni nadie en línea”, dijo la actriz de “El Maleficio”, quien en todo momento procuró dejar claro que no se dio ninguna dinámica indebida con Saúl Álvarez.