Verónica Castro volvió a España y esto dijo sobre volver a enamorarse: "¡No, gracias!”

La actriz decidió volver a España como invitada en el programa “Hay una cosa que te quiero decir”, que transmite Telecinco.

El presentador Jorge Javier Vázquez la recibió como se merece: “En España te amamos, te adoramos. Un referente internacional, una artista vigente. Demostraste tu grandísima inteligencia al protagonizar La Casa de las Flores, un papel que ha visto todo el planeta, ¡qué lista no haciendo la segunda parte!”.

Verónica Castro contó que no había vuelto a España desde las muertes de Rocío Dúrcal y Rocío Jurado: “Fallecieron mis dos Rocíos y desde ahí me descoloqué, me puse muy triste y esperé al momento exacto”.

Jorge le preguntó: "¿Por qué te han gustado los hombres feos?”, a lo que La Vero dijo: “No sé si será la suerte...”.

Lo mejor vino cuando le preguntaron sobre volver a enamorarse: "¡No, gracias! Ya aprendí el camino”, soltó Verónica.

Asimismo, esto respondió ante la posibilidad de volver a la televisión: “Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja... se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14".

Verónica Castro y su hijo Cristian Castro finalmente habrían dejado atrás sus problemas Instagram

“Qué problemas, salió muy coqueto”, dijo sobre que su hijo Cristian Castro está próximo a casarse nuevamente.

Verónica Castro fue parte de una dinámica con una mujer que estaba deprimida tras la muerte de su marido por 55 años en la pandemia. Sus hijas la llevaron al programa y le pidieron a Vero que la animara, pues la señora no se perdía “Los ricos también lloran” en televisión, pues en España también aman a Castro.