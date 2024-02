Vadhir Derbez canceló un concierto y estallaron las redes con duras críticas en su contra

Vadhir Derbez, el talentoso cantante y actor, hijo del reconocido comediante Eugenio Derbez, ha sido el centro de atención en las redes sociales recientemente. La razón: la cancelación de un concierto programado para el viernes 23 de febrero en Querétaro. La noticia ha desatado una ola de críticas en su contra.

El artista recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus 6 millones de seguidores un comunicado de prensa respecto al diagnóstico médico que recibió en las últimas horas: contagio de COVID-19. Por esa razón, decidió cancelar una presentación que tenía programada en Querétaro como parte de su ‘Morrito Tour’.

En su comunicado, Vadhir expresó: “Hola, me llevo sintiendo muy mal los últimos días y al fin me di cuenta al hacerme pruebas que era Covid. Aunque siento que ya no es tan alarmante como antes, de igual manera no me siento al 100 para cantar y darles un buen show”.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios cuestionaron el talento musical de Vadhir, otros revivieron las polémicas declaraciones de su hermana Aislinn sobre las enfermedades. Algunos comentarios incluyeron: “Que onda con tu autosabotaje, siempre que tienes algo importante te da COVID, ojo ahí” y “A lo mejor no vendió, ya nadie cancela por COVID”.

A pesar de las críticas, Vadhir Derbez se mantiene firme en su decisión de priorizar su salud y la de sus seguidores. Aseguró que estará descansando para poder estar al 100 para sus fans y prometió avisar en sus redes la nueva fecha lo antes posible.

La cancelación del concierto de Vadhir Derbez ha generado una gran controversia en las redes sociales. Sin embargo, el cantante ha demostrado su compromiso con la salud y el bienestar tanto de él mismo como de sus seguidores. A pesar de las críticas, Vadhir sigue adelante, demostrando que la salud es lo primero.