Una presentadora de TV mexicana estalló y dijo que la están extorsionando: ‘No se lo deseo a nadie’

Karina Banda se sinceró ante las cámaras del programa de Univisión Desiguales, y reveló el terrible calvario que han estado sufriendo en silencio tanto ella como su esposo, Carlos Ponce.

La presentadora de televisión mexicana ha logrado consolidarse como una de las figuras más queridas de Desiguales, un show producido por Carlos Mesber que ha logrado registrar unos niveles de audiencia muy altos; es por ello que, cuando Karina Banda reveló entre lágrimas que ella se unió a la lista de personas que se convirtieron en víctimas de un grave delito, todos sus seguidores le expresaron su apoyo.

La situación, a decir de Karina Banda , le ha provocado mucha angustia, miedo y estrés, por lo que no encontró otra manera de pedir ayuda que frente a las cámaras de televisión, ¿qué le pasa a la conductora mexicana? Estas fueron sus impactantes revelaciones.

KARINA BANDA DENUNCIÓ QUE ES VÍCTIMA DE EXTORSIÓN

En plena emisión en vivo de Desiguales, Karina Banda reconoció que está viviendo una situación muy difícil en el plano personal:

“Me está amenazando, me está extorsionando, me quiere difamar. ¡Qué feo!”

“Carlos y yo estamos siendo víctimas de extorsión, una situación que en lo personal me ha afectado mucho porque es mucha angustia, también es mucho miedo, mucho estrés”, comenzó a narrar la comunicadora.

Al asegurar que “la valentía no está en la ausencia del miedo sino en enfrentarlo también”, Karina Banda expresó la importancia de denunciar estos actos. “Me está amenazando, me está extorsionando, me quiere difamar. ¡Qué feo! Nunca me imaginé estar en una situación así", declaró.

¿QUIÉN ES EL EXTORSIONADOR DE KARINA BANDA?

Por otro lado, Karina Banda reveló la identidad de la persona que la ha intentado extorsionar con toda clase de artimañas: se trata del dueño de una empresa a la que pagaron para que trasladara de Turquía a Miami a una perrita rescatada y que ahora pide más dinero por el servicio.

“El hombre se rehusó a entregarnos después a la perrita, que básicamente y en mi parecer ha estado secuestrada porque no nos la ha querido entregar, y está exigiendo más dinero del que ya se había acordado”, aseguró, enfática, la celebridad.

Karina Banda concluyó su historia con un impactante consejo para todas las personas que testificaron su denuncia: “No te quedes callado, no sufras esto en silencio”, finalizó.

