Una famosa tiktoker obtuvo la residencia mexicana por Claudia Sheinbaum, pero fue detenida por esta razón

Lubasha, una famosa tiktoker rusa, se hizo tendencia en redes sociales después de que denunciara su detención en el aeropuerto de Tijuana. La influencer había obtenido la residencia mexicana por órdenes de Claudia Sheinbaum, pero ni así confiaron en ella cuando llegó al país.

A través de un video en TikTok , la creadora de contenido contó su incómoda experiencia al llegar a México.

¿Qué le pasó a Lubasha, la tiktoker que consiguió la residencia mexicana por Claudia Sheinbaum?

Lubasha quedó sorprendida con la cantidad de filtros que tenía que hacer para ingresar de manera legal al país. Tras pasar el filtro de seguridad, tenía que presentar documentación de su residencia, y al presentar su permiso, los agentes creyeron que era falsa.

“Yo pasé mi residencia y no me quisieron creer que era una residencia real y me detuvieron por mucho tiempo”, contó la tiktok en su video.

Y es que, a decir de la famosa, los oficiales le dijeron que habían deportado a varios venezolanos que presentaron documentos falsos similares, y por eso dudaron del suyo.

Aun así, los agentes se portaron bien con Luba y pudo ingresar sin mayor inconveniente. De esta manera, la influencer quiere agradecerle en persona a la presidenta Sheinbaum, por la gran oportunidad.

El clip, difundido en la cuenta @kmkenterainment, consiguió miles de reproducciones y cientos de reacciones de usuarios. La mayoría le dio la bienvenida a México con emocionantes mensajes:



“Luba ya es mexicana”.

“Solo pide para la otra que chequen tu INE en las listas nominales, y listo, porque eres ya mexicana”.

“Felicidades, por esto ya eres mexicana, te queremos”.

¿Quién es Lubasha, la tiktoker que obtuvo la residencia por Sheinbaum?

Lubasha es una influencer de TikTok que llamó la atención de los mexicanos por uno de sus videos en donde pidió que le dieran la nacionalidad porque ama la cultura de este país, algo que en el suyo no le permitían manifestar.

Sus videos se hicieron virales en las redes sociales y llegaron hasta la presidenta, quien respondió de manera positiva dándole la oportunidad.

Luba, como muchos le dicen de cariño, también se dedica a la música, pues desde muy pequeña toca el piano. Cuanta con su propio perfil en Spotify, siendo “Noches Frías” una de sus canciones más conocidas.

