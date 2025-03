Una famosa cantante de Estados Unidos apoyó a México y sus inmigrantes con este poderoso mensaje

Hayley Williams, cantante de Paramore, hizo una jugada que podría molestar a Donald Trump: promocionó una playera con el texto “Golfo de México” , y mandó un mensaje a los inmigrantes en Estados Unidos, en medio de las deportaciones masivas.

La vocalista, conocida por sus canciones “Decode”, “Still Into You” y “All I Wanted” publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde posó con una playera gris con letras rojas, como protesta ante el cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de América, al menos en EE.UU.

La cantante de Paramore publicó esta foto en Instagram (Instagram @yelyawilliams)

Asimismo, pidió apoyo y protección a los migrantes agricultores , aunque no de forma directa, pues usó un post de Popbase para afirmar que no era necesario usar su nombre para hacer público el apoyo.

“Esta publicación ni siquiera fue una actualización o noticia de ningún tipo Me imagino que sabías el tipo de compromiso que obtendría. No me necesitas para el compromiso”.

Según recalcó, quienes compren la playera de la marca The Old Baby Providence, tendrán por seguro que el 80% de las ganancias serán donadas a la organización sin fin de lucro United Farm Workers.

¿Quién es Hayley Williams, la cantante de Paramore que apoya a México y sus inmigrantes?

Hayley Williams es una cantante y compositora estadounidense de 36 años originaria de Meidian, Mississippi. Es líder de la banda Paramore, precursora del pop punk y rock alternativo en aquel país.

Hayley Williams ha demostrado su postura política en diferentes ocasiones. (Instagram @yalyahwilliams)

Hasta ahora, ha lanzado 5 discos: “All We Know is Falling”, “Riot!”, “Brand New Eyes”, “Paramore” y “After Laughter”.

No es la primera vez que Hayley ofrece su postura en contra de Trump, pues antes de las elecciones en Estados Unidos, dijo en un concierto que si el presidente ganaba “es la estrategia de castigar a las mujeres, a los pobres, a las personas de color y a la comunidad LGBTQ+”. Sin embargo, el empresario venció en las urnas.

