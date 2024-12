Una exreina de belleza mexicana reveló un terrible tratamiento que le provocó la caída del cabello

Una conocida exreina de belleza mexicana sorprendió a todos al revelar un momento difícil en su vida: la pérdida de cabello debido a un tratamiento que nunca imaginó que le traería graves consecuencias. Se trata de la modelo Alejandra Espinoza, quien se sinceró con sus fans en Instagram y les mostró a detalle como es este terrible proceso y reveló el motivo por el que tuvo que someterse a él.

¿Qué le pasó a Alejandra Espinoza?

A través de un emotivo mensaje, Espinoza habló del impacto emocional que esto le generó y cómo enfrenta la situación con valentía.

Alejandra Espinoza se sinceró sobre su tratamiento para quedar embarazada.

“Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fe”, comenzó explicando la también presentadora, mientras se inyectaba en el abdomen.

¿Cuál es el motivo por el que Alejandra Espinoza está en tratamiento? Según explicó la celebridad de 37 años, su objetivo es lograr su segundo embarazo, así que espera que la “voluntad de Dios” la acompañe en “este último intento”.

Alejandra Espinoza dijo que tuvo un año difícil. (Instagram @alejandraespinoza)

En ese sentido, Alejandra se sinceró y abrió su corazón para contar que este 2024 fue un año difícil para ella por las consecuencias que tuvo dicho tratamiento: “A veces me levanté con mucha energía y otras veces con no tanta, perdí mucho cabello, mi piel un desastre y de mis cambios de humor mejor ni hablemos, pero siempre intentaba animarme con la conciencia de que era parte del proceso, pero, ¿qué pasa cuando el resultado no es el que esperabas?”.

Dicho esto, la exreina de Nuestra Belleza Latina espera tener un 2025 mucho más “claro, liviano y con muchas lecciones aprendidas”.

Alejandra Espinoza junto a su esposo, Anibal Marrero, y su hijo. (Instagram @alejandraespinoza)

Apenas el año pasado, en 2023, Alejandra Espinoza reveló que le habían detectado cuatro nódulos en la tiroides, por lo que tenía que hacerse revisiones constantes. Afortunadamente, no fue cáncer.

Alejandra Espinoza es una modelo mexicana originaria de Tijuana, Baja California. Saltó a la fama cuando se coronó como “Nuestra belleza Latina” y consolidó su carrera con el tercer lugar en “Nuestra Belleza México” 2006. Desde entonces, saltó a la televisión como presentadora en “El Gordo y la Flaca” y “Sábado Gigante”.