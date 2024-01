Un reconocido actor reveló una peligrosa anécdota que vivió en México y que puso su vida en riesgo

Devon Werkheiser, conocido por su papel como Ned Bigby en la popular serie ‘Manual de Ned', ha compartido una anécdota alarmante que vivió en México, que puso su vida en riesgo.

¿Qué fue lo que vivió el actor en México?

Durante una emisión de su podcast “Ned’s Declassified Podcast Survival Guide”, Werkheiser relató una experiencia que tuvo en San Luis Potosí, México. Según su relato, estaba bailando con una chica que se le acercó y comenzó a conquistarlo. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando le informaron que la chica tenía un novio extremadamente celoso que poseía armas.

La anéctota surgió cuándo Daniel Curtis Lee, leyó una pregunta en español que un fan de la serie realizó. Dicha pregunta hacía una petición sobre un acontecimiento que vivió Devon Werkheiser en México. "¿Pregúntale a Devon, qué pasó en San Luis Potosí con una chica que tenía novio?”, rápidamente el actor dijo ‘Storytime’ y comenzó a platicar lo sucedido.

“Una de las chicas con las que estaba bailando, de hecho creo que estábamos haciéndolo muy bien, estaba dándolo todo. Ella fue la que vino a mí e inició muchas de esas cosas, empezó a bailar, de hecho, yo estuve de acuerdo con esto, pasamos un buen rato hasta que las noticias que me llegaron fueron que esta chica tiene un novio que es muy celoso y que tiene armas. Y yo de inmediato dije: ‘No, vete de aquí, por qué me pusiste en esta situación’. Yo solamente me imaginé lo peor,” narró el actor.

A pesar de este incidente aterrador, Werkheiser no ha dejado que esta experiencia empañe su amor por México.Además, continúa compartiendo sus experiencias y anécdotas con sus seguidores a través de su podcast, proporcionando una visión fascinante de su vida más allá de su papel en ‘Manual de Ned'.