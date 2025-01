¡Tundieron a Sofía Rivera Torres! Las fuertes reacciones a su ‘humor negro’ sobre Susana Zabaleta

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se convirtieron, otra vez, en el blanco preferido de los haters luego de que se les ocurriera burlarse de la relación que tiene Susana Zabaleta con Ricardo Pérez: ¿ahora sí habrá cancelación?

Como te contamos en TVyNovelas, al parecer Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray no tuvieron suficiente con el escándalo que se armó en el 2024 cuando se burlaron del aspecto de Lucerito y dijeron que “parecía hombre” y ahora, casi un año después, no dudaron en criticar la relación de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez, un hombre mucho menor que ella.

Luego de sus chistes sobre Lucerito, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray fueron blanco de toda clase de críticas a lo largo de las semanas e incluso se llegó a rumorar que su programa “Con Permiso” sería cancelado ya que hasta Lucero expresó su molestia; sin embargo, esto no ocurrió. Ahora, con esta nueva polémica de Zabaleta otra vez surgió la posibilidad, ¿crees que ocurra?

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES A LOS CHISTES DE SOFÍA RIVERA TORRES?

Hasta el momento, ni Susana Zabaleta o Ricardo Pérez han respondido a los comentarios de Sofía Rivera Torres; sin embargo, quienes sí reaccionaron y de manera bastante fuerte fueron los internautas ya que se encargaron de recordarle a los conductores que entre ellos también hay una diferencia de edad de 30 años.

“Pero si tú te casaste con tu papá”, “Tu hijo no va a tener un papá pero sí un abuelo”, “Nunca quisieron ir a ‘La Cotorrisa’, pero qué pendientes están de los episodios”, “Y tú sigues llenando tus carencias paternales, cómo te atreves” y “No tienes vergüenza” fueron algunos de los comentarios.

Tal vez el revuelo por los chistes de “humor negro” sobre Susana Zabaleta no generaron el mismo revuelo en el mundo de la farándula como ocurrió con Lucerito , pero eso no fue impedimento para que en redes se pidiera de nuevo la cancelación del programa “Con Permiso”.

A diferencia del video original de Lucerito, que fue borrado , el segmento donde Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron del noviazgo que sostiene Susana Zabaleta con Ricardo Pérez continúa disponible en X, lo que confirmó que a pesar de las controversias los presentadores seguirán con sus ácidos comentarios que tantos problemas les han causado

¿QUÉ DIJERON SOFÍA RIVERA TORRES Y EDUARDO VIDEGARAY DEL NOVIAZGO DE SUSANA ZABALETA?

En el segmento disponible en X, se ve cómo Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlan por el hecho de que Susana Zabaleta quiera continuar siendo “mamá", ahora siendo novia de un hombre más joven.

“Que tu pareja sea tu mamá ha de ser maravilloso, hasta que te avienta la pantufla”, expresó Eduardo Videgaray en medio de las risas, mientras que Sofía Rivera se metió en un plano más íntimo: