Susana Zabaleta reveló por qué no quiere casarse con Ricardo Pérez: ¿sus hijos se lo prohibieron?

A inicios de año, Susana Zabaleta sorprendió al mostrarse perdidamente enamorada de Ricardo Pérez, un hombre que le robó el corazón y logró conquistarla, dándole una de las mejores relaciones que ha tenido. Precisamente por lo enamorados que siempre se han mostrado, resultó inevitable que surgieran rumores de un compromiso, un tema que aunque en un principio quisieron ignorar, finalmente ya fue abordado por la propia cantante.

Susana Zabaleta admitió que no quiere casarse con Ricardo Pérez

Pese a que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez actualmente tienen un romance de sueño, en el que lograron equilibrar sus distintos estilos de vida y la diferencia de 31 años que existe entre ellos, todo parece indicar que ya tienen más que claro que no quieren dar el siguiente paso con una boda. Así lo hizo saber la actriz y cantante de 60 años durante una reciente conversación con los medios, en donde admitió que si bien su novio sí le dio el anillo hace poco, esto no significa que vayan a casarse y tiene una razón muy poderosa para que sea así.

“Sí, hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hice y yo creo que eso se hace una vez. Uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera de pensar y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros”, explicó la artista, quien en el pasado estuvo casada con Daniel Gruener durante 22 años.

Asimismo, hizo un comentario en el que dejó ver que por muy bien que su familia se lleve con su pareja, tampoco les entusiasma verla de blanco otra vez.

Susana Zabaleta reveló por qué no quiere casarse con Ricardo Pérez Instagram

¿Los hijos de Susana Zabaleta no quieren verla con el comediante?

En cuanto a sus razones específicas para estar tan decidida a no volver a unirse en matrimonio, la protagonista de “Sexo, pudo y lágrimas” señaló que esta decisión la tomó mucho antes de conocer a Ricardo Pérez, e incluso le hizo una promesa a sus hijos.

“Siempre se los dije: ‘Nunca me voy a casar’ y yo creo que eso es muy importante”, expresó Susana Zabaleta, demostrando que para ella, Elisabetha y Matías son lo más importante, de modo que no piensa faltarle a algo que ella misma les planteó.