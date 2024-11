Sofía Rivera Torres presumió su baby bump en un íntimo baile con Eduardo Videgaray: VIDEO

Desde que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confirmaron la llegada de un nuevo bebé a finales de octubre con u n peculiar video que puedes ver aquí , la pareja se convirtió en la sensación del momento, sobre todo porque los famosos confirmaron que llegará un niño a su vida .

Los conductores de televisión, que por semanas se vieron envueltos en el escándalo debido a unos comentarios de “humor negro” que hicieron sobre Lucerito , se mostraron dispuestos a disfrutar de esta nueva etapa y muestra de ello es su más reciente publicación en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE SOFÍA RIVERA TORRES EMBARAZADA?

En el breve video que Sofía Rivera Torres subió a su cuenta de Instagram hace una semana, se puede apreciar cómo ha crecido el baby bump de la conductora de televisión, quien enfundada en un entallado y coqueto vestido blanco con un saco negro baila con Eduardo Videgaray.

La pareja intercambia algunas chispeantes caricias y posteriormente se besa ante la cámara, detalle que enloqueció a los internautas. Como se ve en la grabación, Sofía ha logrado conservar su figura de impacto a pesar de que su embarazo avanza día con día.

Las reacciones no se hicieron esperar y en la caja de comentarios se destacaron las felicitaciones para la pareja con frases como: "¡Ay, neta sí se las creo! Me gusta esta pareja”, “Qué hermosa pareja”, “Bendiciones”, “Así me gusta verlos” y “Qué bonito amor”.

¿CUÁNDO NACERÁ EL HIJO DE SOFÍA RIVERA TORRES Y EDUARDO VIDEGARAY?

En la actualidad, Sofía Rivera Torres tiene cuatro meses de embarazo, por lo que se prevé que su primer hijo en común con Eduardo Videgaray nazca en algún momento de abril del 2025, ¡qué emoción!