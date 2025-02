Tunden a un tiktoker que reveló que le dijo ‘naca’ a su mamá... ¡por culpa de Daniel Bisogno!

¿Tú crees que los famosos siempre se van “de 3 en 3"? Esta hipótesis viral cuya historia puedes leer completa a continuación ha sido objeto, desde hace varios años, de un intenso debate; sin embargo, lo que muy pocos se esperaban es que generaría un conflicto entre madre e hijo.

¡Así es! Alex Tacher no tuvo empacho en revelar que tuvo un fuerte desacuerdo con su mamá debido a esta creencia e incluso le dijo “naca”, algo que fue calificado como de muy mal gusto por parte de sus seguidores... ¡y todo se desató por la muerte de Daniel Bisogno !

¿POR QUÉ DANIEL BISOGNO GENERÓ UN DESACUERDO ENTRE ALEX TACHER Y SU MAMÁ?

A través de un video que subió en su cuenta de TikTok, Alex Tacher contó que su mamá compartió en el grupo familiar de WhatsApp la noticia del deceso de Daniel Bisogno acompañada de un comentario típico que ya ha sido inspiración para crear divertidos memes:

“Le dije: ‘Ma, no mames, ¿por qué eres de las que piensan que se van de a tres?’ ”

“En paz descanse Daniel Bisogno, pero por su culpa me peleé con mi mamá, ¿y eso qué tiene que ver? (…) pues que cuando fallece, que en paz descanse, mi jefa manda esto al grupo familiar (‘Ya se murió el tercero’) y pues mi pensamiento fue: ‘No seas naca, mamá’ ”, aseguró el influencer.

“Me sorprendió (…) llego a la casa porque no la quería exhibir en el chat familiar y le dije: ‘Ma, no mames, ¿por qué eres de las que piensan que se van de a tres?’ Y me dice, ‘Porque se van de a tres’ ”, continuó Tacher.

Esta explosiva revelación, por supuesto, generó una lluvia de reacciones por parte de los seguidores de Alex ya que, aseguraron, la discusión con su mamá fue muy absurda y grosera, además de que ella tal vez no quedó expuesta en WhatsApp, pero sí en TikTok: “Si tu mamá dice que se van de a tres, se van de a tres”, reconvino alguien.

¿CON DANIEL BISOGNO SE CUMPLIÓ LA “REGLA DE 3"?