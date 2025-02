Belle Gibson, la polémica influencer que fingió tener cáncer y ganó millones, ya tiene su serie: dónde puedes verla

¿Recuerdas a Belle Gibson, la influencer que armó un escándalo mundial fingiendo tener cáncer terminal para ganar millones con sus terapias? Pues está dando de qué hablar otra vez. Netflix acaba de estrenar una serie inspirada en su vida llamada “Vinagre de Manzana”.

La serie es protagonizada por Kaitlyn Dever, y al igual que el caso de los hermanos Menéndez y “Bebe Reno”, tiene la intención de reavivar esta fuerte historia que generó críticas.

Mira el tráiler de “Vinagre de Manzana”, la miniserie sobre Belle Gibson.

¿De qué trata “Vinagre de Manzana”, la nueva serie de Netflix?

La trama contará detalles sobre cómo Gibson planeó todo para engañar a miles de seguidores en 2010, cuando dijo que le habían detectado el cáncer y que, tras haberse sometido a sus terapias alternativas, sin la necesidad de medicamentos, quimioterapias y más. Ella había dicho que le habían pronosticado no más de 4 meses de vida.

Fue así que llamó la atención de los usuarios que siguieron su caso por mucho tiempo. Ella, al reunir más de 200 mil seguidores, lanzó una app de bienestar para continuar su éxito. También publicó un libro de cocina en donde revelaba su secreto para curar la enfermedad.

Kaitlyn Dever interpreta a Belle Gibson en la serie de Netflix. (Netflix)

El engaño llegó a todos lados y medios y revistas cayeron redondos a su interpretación. Se cree que Gibson ganó más de medio millón de dólares en menos de dos años.

¿Qué pasó con Belle Gibson?

4 años después, en 2014, comenzaron las sospechas de que era una impostora, pero ella lo negó y no fue hasta 2015 cuando finalmente lo admitió, defendiéndose de que fue un mal diagnóstico.

“No, nada de eso es verdad. Sigo saltando entre lo que creo que sé y lo que es la realidad. Lo he vivido y todavía no he llegado allí”, dijo en una charla con Women’s Weekly.

Tras lo ocurrido, la falsa influencer fue declarada culpable por las autoridades de Australia con una multa de 410 mil dólares.

Así pues, Netflix intenta colocar esta fuerte historia en la miniserie que ya está disponible.

Solo esperamos que no cause problemas legales, como lo hizo “Bebé Reno” en su momento, tras la demanda de la mujer que se relata en la serie.

