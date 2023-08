Regina Murguía y la enfermedad congénita que la dejó totalmente sorda del oído derecho

Regina Murguía, integrante del grupo Jeans, estuvo varios años en tratamiento intentando salvar su oído derecho

Sin duda, Jeans es uno de los grupos musicales más icónicos de los años 90. Hace unos años, la banda anunció su reencuentro, ahora como JNS, causando un auténtico furor entre los fans de esta agrupación pop que logró tantos éxitos; sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para sus integrantes, y menos para Regina Murguía , quien durante varios años luchó contra una enfermedad congénita que hizo que perdiera definitivamente el oído derecho a pesar de la serie de tratamientos que siguió.

Fue en diciembre del 2016 que Regina Murguía, nacida el 14 de agosto de 1985 en la Ciudad de México, confesó que había perdido totalmente la audición del lado derecho por un mal congénito heredado por su padre, ¿su nombre? Ostosclerosis.

Durante años, la cantante luchó con todos los medios a su disposición para intentar recuperar uno de sus oídos; lamentablemente, esto no ocurrió. Indudablemente, el padecimiento ha hecho mella en su carrera aunque no ha impedido que continúe en el mundo de la música y los conciertos gracias a que todavía funciona su oído izquierdo y ahí puede colocarse el audífono tan necesario para escuchar la voz o algunas instrucciones.

REGINA MURGUÍA Y SU LUCHA CONTRA LA OSTOSCLEROSIS, LA ENFERMEDAD QUE LE ARREBATÓ UN OÍDO

Fue en una entrevista con “Ventaneando” que Regina Murguía se sinceró y narró el triste momento que se enteró que no había solución para su oído: “En diciembre del año pasado (2016), el último show que tuvimos, mi doctor me dice, ‘ya no hay nada que hacer, perdiste el oído’, porque yo estaba en tratamiento y me había dicho ‘no te preocupes, lo vamos a recuperar’. Me inyectaban en el tímpano, he pasado de todo. (...) lo recuerdo, fue en el último show y entré al camerino y me puse a llorar y llorar, y lo cuento y se me hace un nudo en la garganta”.

Sobre su carrera en la música, aceptó que enfrenta dificultades al tener sus capacidades auditivas limitadas: “Perdí un montón la seguridad. De por sí, ya veníamos muy inseguras nosotras cuatro vocalmente, la gente nos ha criticado mucho, entonces el hecho de demostrarme a mí, como persona y a la gente, que sí tengo talento, que sí canto, y de repente ¡pum! Pierdes el oído, no me escucho en el show… horrible, me afectó un montón”, explicó.

¿QUÉ ES LA OSTOSCLEROSIS?

De acuerdo con el sitio web del National Institute of deafness and other communication disorders, “la ostosclerosis es una enfermedad principalmente hereditaria que deriva en el resultado del remodelado anormal de los huesos en el oído medio, esto interrumpe la capacidad del sonido de viajar desde el oído medio hasta el oído interno. Esta enfermedad ocurre cuando uno de los huesos del oído medio, el estribo, se queda atrapado en su lugar. Cuando este hueso no puede vibrar, el sonido no puede viajar a través del oído y la audición se deteriora”.

Por lo general, detalla el sitio, la ostosclerosis “comienza en un oído y luego se pasa al otro. Esta pérdida puede aparecer de forma muy gradual. Muchas personas con otosclerosis primero se dan cuenta de que no pueden oír tonos bajos o no oyen un susurro. Algunas también pueden tener mareos, problemas de equilibrio o tinnitus”.