Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?

En la séptima semana de La Casa de los Famosos México, la gala de eliminación se incendió con los posicionamientos y sinceramientos.

Primero, fue el posicionamiento, de habitantes a los nominados...

Guana se posicionó con Aarón

“La única arma que tuviste para decirme fue algo a favor de Alexis, y hubo una broma que hicimos fallida, y no tardaste ni un minuto en correr a decirle la broma a Alexis. El Aarón que conozco, que es divertido, que es adorable, no es el mismo que se posiciona aquí, sino un Aarón con speech de memoria, que trata de imitar a alguien, y eso le falta un poco el respeto a tu frase... La gente te está amando, pero a otro Aarón”.

“Qué pena que opines de esa manera; es con todos. No llevo un speech preparado, aprendo de cada uno, no solo de Alexis sino de cada uno. Las personas tenemos muchos matices, si dices que es un poco falso, no, soy yo, en otra situación”, respondió Aarón a Guana.

Mar se posicionó con Shiky

Te hablo como competidora. Quiero que te vayas porque cuando se fue Facundo se fue una parte de ti, parte de tu entusiasmo, de tu alegría; tu energía está muy diluida y estás más afuera que aquí en la competencia. Se necesitan más que dos o tres trucos y más que suerte para llegar a la final”.

“Los dos tres trucos aqui son fundamentales, cosa que no has tenido, no has subido a la suite ni nadie te ha invitado. Me hubiera gustado más hacer mancuerna, pero nos tocó en diferentes cuartos. Aquí dentro, te deseo lo mejor, te deseo que llegues a la final, pero ten cuidado que la competitividad no te quite lo buena persona que eres”, respondió Shiky.

Dalilah se posicionó con Aldo

“Hace un par de semanas me posicioné ante ti y dementaste y devaluaste tu valor; lo que me hace pensar lo mismo, tengo cosas buenas qué decirte, pero no te las digo porque necesitas cosas malas no sé por qué. Por esas cosas positivas no quisiera competir contigo jamás”.

Aldo respondió: “Te agradezco que digas eso, se siente bonito que digan que eres buen competidor; la próxima semana espero que se quede el liderato en Noche, yo veo esto como competencia, por mi equipo, siempre por Noche”.

El sinceramiento...

Elaine se sinceró con Shiky

“Quiero que todos los integrantes de Noche regresen. Te quiero, pero he notado una impaciencia de parte tuya hacia ciertas actitudes, festejos, comentarios; he notado que te ha molestado y lo has dicho”.

“Cariño, eres el colibrí de la casa, esos comentarios los has vivido tú y que ahora critiques eso, es poco feo porque tú lo viviste y sufriste. Me encantaría que siguieras por aquí”, le respondió Shiky.

Aarón se posicionó con Shiky

“Quisiera que te fueras, eres una persona que aprecio y esta energía bonachona; aunque existe el otro lado, como en las cenas, poco a poco se nota; al final no me imagino esta Casa si se fuera uno de mis compañeros de Noche, hemos llegado lejos”,

“Es normal que no quiera que se vaya la exhabitación Noche; he conocido un Aarón aquí que me encantaría que la gente de las redes te conociera; eres un amor, da igual en el estado que estés. No te dejes llevar; claramente todos tenemos un lado oscuro, las tensiones son más grandes. Os pido disculpas si en la cena fui impaciente; recuerda que el espejo sea tu amigo y no tu enemigo”, le dijo Shiky.

Alexis se sinceró con Shiky

El Cuarto ya se llama Eclipse y ese nombre lo votó el eclipse y te tienes que ir tú y los demás habitantes. Esta tradición de que me des un punto o dos puntos, hay que pararla. La competencia llegó el momento en que se tiene que dar el Eclipse y la mañana tiene que volver completa para aullar”.

“Te entiendo. Afuera me hablaron de ti, tus primos, y con eso me quedo. Y luego viene ese personaje que te contrataron, se va a acabar la casa y aquí se va a quedar aquí. Con lo de cuarto Eclipse, es porque estamos juntos, Noche y Día; sí lo eligió el público pero los recibimos bien. El amor con el que los recibimos en la habitación, eso no lo hace mucha gente”, respondió Shiky.

Abelito se sinceró con Shiky

“No tengo otra opción; me aventaste tres votos. Como decía mi abuelo, a otro Chucho con ese hueso. Pero sí hay motivos, a estas alturas los puntos cuentan y pesan; y hay riesgo. Yo interpreto eso como que cada uno tenemos una estrategia con el objetivo de llegar a la final. Quiero que te vayas porque tengo la estrategia de llegar con los míos. Tienes un gran corazón y con eso me quedo”.

“Abelito, te entiendo pero como estamos diciendo esto es un juego; no podemos echarnos en cara. Me están acribillando y no voy detrás de cada uno; lo entendí la primera semana, es lo que hay. Me lo como con patatas a Abelito; en mi casa tienes un lugar, y salgas cuando tengas que salir. No te confíes, porque te estamos echando porras y sabemos que tienes posibilidades; acuérdate, todos estamos jugando, y tenemos las mismas posibilidades porque han salido pesos pesados; todos deseamos que ganas porque te lo mereces, pero no te confíes”.

Aldo se sinceró con Shiky

“Quiero que abandones la casa porque juego por cuartos, mi corazón es Noche. El único detalle que te he visto es que pierdes la paciencia, te enojas y no lo puedes negar, es una realidad. En los últimos días, la casa ya te está afectando, mentalmente estás perdiendo al paciencia, no te había visto”.

“Sí, soy una persona impaciente; la confianza me hace decirles cosas y se nos olvida que estamos conviviendo... Te tengo cariño, eres un competidor aunque no ganas mucho; tienes un angelote y gente que te cuida afuera; y te pido por favor, con 26 años, viaja mucho, te va a dar perspectiva de la vida”, le dijo Shiky.