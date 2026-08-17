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Tensión entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa cada vez es peor: "¡Ya molesta a otra!”

Diario hay comentarios contra la OV7... Y las redes sociales lo saben.

Agosto 16, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Aldo Rendón vs. Mariana Ochoa

Octavio Lazcano y José Luis Ramos

Desde antes de que confirmaran a ambos para La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa y Aldo Rendón ya traían una polémica porque él dijo que hace muchos años, ella con OV7 se portaron mal durante una sesión fotográfica. Durante la primera temporada, se vieron las caras y el stylist dijo que no traerían problemas del pasado, y parecía que habría cordialidad.

Pero desde que Mariana Ochoa volvió a la competencia, Aldo Rendón no pierde oportunidad para soltar comentarios contra la cantante, y hasta ya le dijo en la cara cuántos puntos le dará en la próxima nominación.

Incluso cuando Mariana hablaba mal de Flor Vigna y sus hábitos de higiene, Aldo Rendón la paró en seco y le dijo que no comenzara a amarrar navajas. Ni cuando hacen la despensa, Mariana se salva de las frases de Aldo.

Redes de Mariana Ochoa lo comparan con ‘Regina George’.

En la película “Chicas pesadas”, la protagonista ‘Regina George’ es la líder de un grupo de chicas que habla mal del resto de las mujeres de su escuela preparatoria, y a decir de las redes sociales de Mariana Ochoa, Aldo Rendón es como ese personaje.

"¿Alguien más está viendo lo mismo que nosotros?”, escribieron en el perfil de Instagram, junto a momentos de La Casa y de la película.

Dentro de La Casa de los Famosos México, parece que Mariana Ochoa ya no puede más con la hostilidad, y ya hasta le cantó a Aldo: "¡YA MOLESTA A OTRA!”.

Mariana Ochoa Aldo Rendón La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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