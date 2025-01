“Te voy a demandar, eres mentiroso": Elisa Beristain le pone un alto a Alex Kaffie y él contraataca

“Yo ya me cansé y van a ser demandados”, advirtió Elisa Beristain.

Luego de semanas de controversia por el fin de Chisme no Like y difusión de versiones que la señalaban como la victimaria en el equipo del extinto programa, Elisa Beristain decidió poner en alto y advirtió que demandará a quienes han mal informado.

El primero en su lista es Alex Kaffie, quien la exhibió aquel día cuando, supuestamente, tenían una entrevista pactada, pero Elisa le colgó el teléfono. De acuerdo con Beristain, nunca pactaron la entrevista y solo la hacen quedar mal con el público.

“No voy a escatimar en dinero para él y otros programas para que prueben todo lo que están diciendo. Montoneros, váyanse a hacer leña del árbol caído de su abuelita, yo ya no me voy a dejar de ustedes que están mal informando. De muchos tengo muchas cosas y pruebas que si ustedes quieren las voy a empezar a filtrar. No me voy a dejar”.

Así que le mandó un mensaje: “Alex Kaffie, ya estuvo bueno. Te has pasado... Te voy a demandar, eres un mentiroso. Te dedicastde a lanzar una campaña de odio y desprestigio en mi contra, y el error que cometí fue no haberte dado una entrevista, pero has arremetido y has dicho cosas que son mentira”.

“Me siento muy molesta y es momento en el que yo no voy a poner la otra mejilla. Has tenido hasta 20 programas hablando de mí, desprestigiándome. Pero yo también te sé cosas, pero ya basta”, dijo Elisa.

“Al igual que doblaste tus manitas con Lucía Méndez y te tuviste que humillar pidiéndole una disculpa, de la misma manera lo vas a tener que hacer conmigo. Te voy a demandar. Yo sí tengo pruebas y las voy a demostrar para que tú dejes de mentirle a la gente”, advirtió Elisa contra Kaffie.

Pero Alex Kaffie respondió y la sigue tachando de mentirosa

"¿Cómo nos quiere amedrentar, proceder legalmente, si hacemos lo mismo que usted hace?... hociconear a costillas de los demás, monetizar pero usted sí dice que es un ejercicio periodístico y cuando le va de regreso, dice que es misoginia”, dijo Alex Kaffie este 29 de enero.

“Entiendo que le puede estar lascerando que exhibamos que no está yéndole bien a su programa...”, dijo Alex Kaffie en su programa de YouTube, Sin Lisonja.

Incluso reiteró su postura de que Elisa Beristain miente. Publicó información de la demanda de divorcio que inició Pepe Garza hace muchos años, y señaló que aunque Elisa había dicho que no estaba enterada, sí fue notificada en su momento.

Así que parece que este pleito apenas está iniciando. ¿Habrá demanda?