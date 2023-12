¿Taylor Swift canta con Jenni Rivera? La Inteligencia Artificial lo hace posible

La inteligencia artificial cada día nos sorprende más, puede realizar tareas a una velocidad increíble y es por ello que muchas empresas están apostando por ella. La IA nos ha demostrado que es capaz de realizar hasta lo imposible, como por ejemplo una colaboración musical entre Taylor Swift y Jenni Rivera.

Inteligencia Artificial nos muestra un dueto entre Taylor y Jenni

Taylor Swift, la famosa cantante estadounidense quien la revista Time nombró “Persona del Año” es una artista que en los últimos años ha demostrado su gran potencial a nivel mundial, pues está posicionada como una de las artistas mujeres más exitosas.

Por otra parte, Jenni Rivera, quien hace unos días cumplió 11 años de fallecida, fue una de las mujeres más representativas de la música mexicana. Amada por muchos, Jenni Rivera puso en alto a México con sus grandes logros a nivel mundial.

Fue así como la inteligencia artificial logró unir a dos talentosas artistas en una colaboración musical. A través de las redes sociales, un video se volvió viral donde se combina una parte de la canción ‘I Bet You Think About Me’ de Taylor Swift junto a ‘Inolvidable’ de Jenni Rivera. ¿El resultado? Un impresionante dueto virtual.

Las voces de las talentosas artistas se fusionan en esta obra creada por la IA. Los fans de ambas cantantes quedaron deleitados por esta armoniosa melodía.

¿Qué tienen en común ‘I Bet You Think About Me’ de Swift e ‘Inolvidable’ de Rivera?

La creación de esta colaboración musical tiene un propósito. La persona que se encargó de hacer el pedazo de la melodía mediante la inteligencia artificial lo realizó porque ambas canciones tienen una similitud: las relaciones pasadas y exnovios tóxicos.

El fragmento del dueto entre Taylor Swift y Jenni Rivera nos muestra este empoderamiento de las artistas y del poder de la resiliencia. Más allá de una canción con una colaboración inusual, nos deja un mensaje con un importante significado.