Tania Rincón presume medalla tras maratón y usuarios en redes le cuestionan: “¿Esta vez no hiciste trampa?”

La conductora de ‘Hoy’, Tania Rincón, se ha caracterizado por mostrar su estilo de vida saludable y atlético, por lo que no duda en mostrar cómo se ejercita. Recientemente se llevó a cabo carrera ‘La Milla New Balance’, donde Rincón corrió el maratón en la Ciudad de México, por lo que no dudó en compartir la medalla de la que se hizo acreedora.

Sin embargo, usuarios en las redes sociales le echaron en cara que en otra competencia de este estilo se le exhibió por hacer trampa.

Fue en marzo de 2024, cuando se viralizó que la presentadora participó en el medio maratón ‘Kardias TUDN’.

En aquella ocasión, Tania apareció en la meta, pero en el grupo de Facebook, ‘La caza tramposos del maratón’, se exhibió que no había hecho la ruta completa y aún así recibió su medalla.

Ante los señalamientos, la exconductora de ‘Venga la Alegría’ salió a aclarar que no corrió el medio maratón, sino 10 kilómetros y las preseas las entregaron a todos sin importar la categoría.

Tras dicho episodio, el pasado 39 de septiembre, Rincón compartió en su cuenta de Instagram que participó en la carrera de una milla.

“’Medal Monday’. Que divertida carrera exigente de principio a fin, salí desbocada y luego para cuando la estaba entendiendo crucé la meta“, escribió la conductora.

La famosa posó muy contenta con su medalla y aunque algunos comentarios fueron de apoyo por su esfuerzo, no faltaron los mensajes polémicos.

“¿Pero ahora si no hiciste trampa?, la verdad me decepcione al ver que hiciste trampa en el maratón”, le escribió un usuario.

Tania apareció en las postales acompañada de su pareja, Pedro Pereyra, con quien sostiene una relación desde noviembre de 2023, poco después de su divorcio.

Pereyra es productor de TUDN y cantante. Su romance se consolidó al apoyarse mutuamente durante sus procesos de separación, y se les puede ver públicamente muy unidos, incluso se llegó a “casar” en una dinámica del programa ‘Hoy’.