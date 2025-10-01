Suscríbete
Famosos

Tania Rincón presume medalla tras maratón y usuarios en redes le cuestionan: “¿Esta vez no hiciste trampa?”

Usuarios en redes sociales le cuestionaron a la conductora por la medalla de la que se hizo acreedora.

October 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Tania-Rincón-medalla.jpg

La conductora Tania Rincón corrió un medio maratón en la Ciudad de México.

Instagram

“Que divertida carrera exigente de principio a fin, salí desbocada y luego para cuando la estaba entendiendo crucé la meta“.

La conductora de ‘Hoy’, Tania Rincón, se ha caracterizado por mostrar su estilo de vida saludable y atlético, por lo que no duda en mostrar cómo se ejercita. Recientemente se llevó a cabo carrera ‘La Milla New Balance’, donde Rincón corrió el maratón en la Ciudad de México, por lo que no dudó en compartir la medalla de la que se hizo acreedora.

Sin embargo, usuarios en las redes sociales le echaron en cara que en otra competencia de este estilo se le exhibió por hacer trampa.

Fue en marzo de 2024, cuando se viralizó que la presentadora participó en el medio maratón ‘Kardias TUDN’.

En aquella ocasión, Tania apareció en la meta, pero en el grupo de Facebook, ‘La caza tramposos del maratón’, se exhibió que no había hecho la ruta completa y aún así recibió su medalla.

Ante los señalamientos, la exconductora de ‘Venga la Alegría’ salió a aclarar que no corrió el medio maratón, sino 10 kilómetros y las preseas las entregaron a todos sin importar la categoría.

Tras dicho episodio, el pasado 39 de septiembre, Rincón compartió en su cuenta de Instagram que participó en la carrera de una milla.

“’Medal Monday’. Que divertida carrera exigente de principio a fin, salí desbocada y luego para cuando la estaba entendiendo crucé la meta“, escribió la conductora.

La famosa posó muy contenta con su medalla y aunque algunos comentarios fueron de apoyo por su esfuerzo, no faltaron los mensajes polémicos.

“¿Pero ahora si no hiciste trampa?, la verdad me decepcione al ver que hiciste trampa en el maratón”, le escribió un usuario.

Tania apareció en las postales acompañada de su pareja, Pedro Pereyra, con quien sostiene una relación desde noviembre de 2023, poco después de su divorcio.

Pereyra es productor de TUDN y cantante. Su romance se consolidó al apoyarse mutuamente durante sus procesos de separación, y se les puede ver públicamente muy unidos, incluso se llegó a “casar” en una dinámica del programa ‘Hoy’.

tania rincón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angela-micky-hair-.jpg
Famosos
Ángela Aguilar despide a Micky Hair tras asesinato del estilista en Polanco: “Vuela alto”
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-aldron--.jpg
Famosos
Aarón Mercury reacciona a videos peligrosamente cerca con Aldo De Nigris: “Nuestra relación es real”
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
litzy-poncho-cadena-.jpg
Famosos
Litzy y Chef Poncho Cadena se casaban el 11 de octubre... ¿Por qué suspendieron la boda?
September 30, 2025
 · 
TVyNovelas
David-Villalpando.jpg
Famosos
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
daniela-castro-cadenas-amargura.jpg
Telenovelas
Daniela Castro brilló en ‘Cadenas de amargura’ y ahora pide ser la ‘Tía Evangelina’ en nuevo remake
Más de tres décadas después, la actriz alza la mano para ser parte de la historia desde un nuevo personaje.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
pizarrazo-mi-rival-0.jpg
Telenovelas
“Mi Rival” inició grabaciones en la Hacienda La Ventilla en San Luis Potosí; ¿cuándo se estrena?
Es protagonizada por Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden.
September 30, 2025
 · 
TVyNovelas
Lupita-TikTok.jpg
Viral
Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual
La influencer dio a conocer que tiene planes de matrimonio con su pareja, esto una vez que salga de prisión.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-Inventadas.jpg
Famosos
‘Las Inventadas’: Ninel Conde le propone a ViX un nuevo reality para darle continuidad a LCDFM
‘El Bombón Asesino’ confirmó que está en pláticas para llevar a cabo su concepto donde el grupo viajaría por el mundo con “barra libre”.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez