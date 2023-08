¿Quién es José Manuel, el último novio de Talina Fernández? Conoce su romántica historia

La muerte de Talina Fernández , ocurrida el pasado 28 de junio, sacudió al mundo del espectáculo. La famosa, también conocida como “La dama del buen decir”, fue una importante figura en la farándula gracias a su carrera como periodista, conductora de programas y actriz.

Y como bien dice el dicho, “para el amor no hay edad”. La historia de Talina Fernández lo demuestra, pues aunque falleció a los 78 años, estuvo enamorada de su último novio hasta el final, lo que demuestra que nunca le cerró las puertas al amor.

El último gran amor de Talina Fernández se llama José Manuel y tiene también 78 años. La periodista declaró alguna vez que su novio era “una bendición” y que lo había conocido de forma muy peculiar. Esta es su historia romántica.

TALINA FERNÁNDEZ Y JOSÉ MANUEL, SU ÚLTIMO GRAN AMOR

El inicio del noviazgo entre Talina Fernández y José Manuel se dio de forma especial: con una muchacha acercándosele a la conductora de televisión en el supermercado y diciéndole que su tío estaba enamorado de ella. Fiel a su estilo, la periodista le dio a la chica su número de teléfono para que el hombre la llamara, pues siempre estuvo abierta a nuevas oportunidades.

“Es un gran compañero, vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias y como no tenemos mucho tiempo todo ha sido muy rápido”

En una entrevista, Talina Fernández contó sobre sus primeras citas con José Manuel: “Entonces lo invité a tomar un café a mi casa el lunes. El miércoles me invitó a comer y a conocer su departamento... el viejo truco. Y me gustó tanto la arquitectura que ese fin de semana lo invité a una pijamada a mi recámara y ya de ahí nos seguimos”

Con la sencillez que siempre la caracterizó, Talina Fernández declaró sin tapujos que disfrutaba de su vida íntima en pareja y que la edad nunca fue impedimento para ello. “Es un gran compañero, vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias y como no tenemos mucho tiempo todo ha sido muy rápido. Porque eso de ‘a ver si en noviembre me caes bien’ pues no, eh, yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre. Entonces todo ha sido así. A los 10 días lo invité a Acapulco, ni modo, como va”, aseguró.