Sugey Abrego dio a conocer quién será el heredero de sus regalías en OnlyFans

Sugey Abrego revela quién será el heredero de sus regalías en la famosa plataforma de contenido para adultos

Aunque Sugey Abrego descartó por completo la posibilidad de convertirse en madre, ya tiene al heredero de sus regalías en OnlyFans. La actriz reveló los detalles en una entrevista para la versión impresa de TVyNovelas.

“El hecho de que llegue un sobrino me quita la responsabilidad familiar del heredero, porque ya hay uno del OnlyFans, de mis regalías, porque ser tía es algo muy bondadoso”, platicó Sugey.

“Creo que mi sobrino llegó en el momento adecuado para también convencerme de dejar de insistir; no tengo considerado hacerme tratamientos, porque creo que es una gran responsabilidad, y aunque económicamente lo puedo hacer, en estos momentos, a punto de cumplir 45 años, ya no quiero cambiar mi estilo de vida, y eso ha sido lo más revelador para enfocar mi energía en el área política, social y laboral”, agregó.

Sugey Abrego heredará a su sobrino, quien con su nacimiento le dio otro sentido a la vida de la actriz Edson Vázquezs

Sugey Abrego le dice no a la maternidad

“Para mí siempre fue un sueño ser mamá, no se dio en mi matrimonio ni con las parejas que he tenido después, y la edad me alcanzó, en el sentido de que en estos momentos de mi vida no veo cómo adecuarme a la maternidad o que la maternidad se adecúe a mí; sí comencé trámites de adopción, pero entendí que dentro de estos procesos no soy la más considerada dado que no tengo una pareja y por encima de mi hay parejas establecidas que tienen prioridad”, se sinceró la actriz de teatro y televisión.

Además, “no me veo siendo madre, teniendo una escolta o una niñera, porque un bebé requiere tiempo, y haber visto el nacimiento y estar en la crianza de Liam me ayudó a decidir que lo mejor era no adoptar; sí fue difícil, pero fue un ejercicio de mucha honestidad conmigo misma, y creo que hubiera sido más egoísta seguir con los trámites de una adopción que a lo mejor, ahora que empiezo una gira, iba a tener que cambiar, y sería más egoísmo hacia un bebé o hacia un nuevo integrante en la familia.

Un bebé debe ser planeado, y si no se me dieron los tiempos adecuados, pues simplemente no llegó en esta vida, pero no me siento ni deprimida ni triste, y mucho menos insatisfecha”, se sinceró.