¡SORPRESA! Histórico periodista de Fox Sports México se va de la señal tras 20 años

El reconocido narrador deportivo Raúl Orvañanos anunció su salida de Fox Sports México el 10 de junio de 2025, tras casi dos décadas de transmisiones. Su voz, estilo y frases icónicas marcaron a generaciones de aficionados al futbol mexicano e internacional.

Fox Sports México emitió un comunicado oficial agradeciendo los años de trayectoria de Orvañanos: “Gracias por estos 20 años inolvidables”. El propio periodista, de 78 años, escribió en sus redes: “Me voy con el corazón lleno”.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables… Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre”, completó

Orvañanos se unió a Fox Sports tras el Mundial de Alemania 2006, tras haber pasado por Televisa e Imevisión. Durante su tiempo en la cadena, narró Liga MX, Champions League, Concacaf y múltiples torneos internacionales, dejando huella con frases como “¡No bueno!” y “¡Uuuuyyyy!”, que se volvieron parte del vocabulario futbolero mexicano.

Reacciones, legado y el futuro profesional de Raúl Orvañanos

Tras conocerse la noticia, redes sociales y medios deportivos en México se llenaron de mensajes de reconocimiento . Fox Sports, periodistas y fanáticos recordaron su profesionalismo, carisma y legado en la televisión deportiva.

Aunque se especuló con un posible retiro, Orvañanos aclaró que seguirá activo en Grupo Fórmula y Claro Sports, y que incluso podría narrar partidos de León y Pachuca a través de la plataforma Tubi, lo que marcaría su llegada a nuevos formatos de transmisión digital.

A lo largo de su carrera, Orvañanos también fue recordado por su calidez; desde los aficionados hasta sus colegas lo destacaron por su sencillez, humor y cercanía.

Su decisión de seguir trabajando, aunque reduzca su exposición, demuestra su pasión vital por el futbol y el periodismo.

El fin de una era para Fox Sports México

La salida de Orvañanos ocurre en un contexto de cambios dentro de Fox Sports México, especialmente después de su adquisición por Grupo Lauman. Pese a esto, la cadena mantiene su compromiso con el deporte, pero pierde una de sus voces más icónicas.

Raúl Orvañanos deja una huella imborrable, no solo como narrador, sino como figura cercana, empática y respetada. Su decisión de continuar, aunque en otras plataformas, demuestra que su pasión por el futbol sigue intacta. Su legado ya es parte de la historia del periodismo deportivo mexicano.

