En vivo: todo sobre el estreno de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 ya comenzó. El reality show más visto de México estrena su tercera edición con la conducción estelar de Galilea Montijo nuevamente para las galas dominicales de eliminación.

Aquí te contamos, minuto a minuto de lo que sucede en el estreno de La Casa de los Famosos.

Aldo de Nigris entra a golpes y empujones

Con la bendición de Poncho de Nigris, Aldo entró a La Casa de los Famosos con una rutina cómica preparada con anticipación. Vestido como si fuera boxeador y con Poncho como si fuera su entrenador, se presentó ante Galilea Montijo y en lugar de responder él, le pidió a su tío que lo hiciera.

Aldo estuvo acompañado por Poncho de Nigris ViX

Aldo, al pasar al panel de las oportunidades también falló por lo que Poncho le soltó una cachetada y él respondió con un gancho al hígado.

Adrián Di Monte y Mar Contreras entran sin privilegios

Los actores especializados en interpretar villanos tuvieron mala suerte en el panel de las oportunidades y entraron sin privilegios a La Casa de los Famosos.

Ambos recibieron el apoyo de sus respectivas familias antes de entrar a la casa.

Elaine Haro: le va mal al entrar a La Casa

Elaine De Haro tuvo una mala elección en el panel de las oportunidades. Eligió un número relacionado con su edad pero resultó que lo que contenía era un: “Perdiste tu oportunidad”.

Eleaine, sin embargo, no se desanimó y entró a la casa especialmente emocionada.

Dalilah Polanco entra como capitana del Equipo Noche

Dalilah Polanco pasó al Panel de las Oportunidades y tuvo buena suerte: eligió un número que le dio derecho a ser capitán de equipo Noche.

Diego de Erice le explicó que, aunque es un gran poder, también implica responsabilidades.

Dalilah es capitana por hoy ViX

Para empezar, tendrá que elegir con quien duerme esta noche.

Alexis Ayala es el primero en entrar a La Casa de los Famosos

Con el apoyo de Cynthia Aparicio y su hija Roberta, Alexis Ayala fue el primero en entrar a la casa. En una conversación con Galilea Montijo, Alexis agradeció la presencia de ambas mujeres, aunque dijo que faltaba su hija mayor.

-¿Y cuántos años tiene?, preguntó Gali

-36 años, respondió Alexis

Galilea, sorprendida, miró a Cynthia y le preguntó: ¿Y tú cuántos años tienes?

“32", dijo Cynthia.

Alexis entonces prefirió cambiar la conversación y mandar saludos a su madre.

En el panel de las oportunidades, Alexis ganó 6 bolsas de café

Alexis Ayala y su esposa Cynthia y su hija Roberta ViX

Galilea Montijo habla por primera vez con La Jefa

“Tengo muchas sorpresas preparadas para los habitantes”, dijo La Jefa en su primera comunicación con Galilea Montijo en el estreno oficial de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo ViX

Diego de Erice, otro de los conductores, reveló´que la primera de esas novedades es un panel de oportunidades que le dará alguna ventaja a la mitad de los habitantes de La Casa de los Famosos.

¿Qué pensó Alexis Ayala cuando le quitaron el celular?

Alexis Ayala pasó sus últimos minutos antes de entrar a La Casa de los Famosos México junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la pregala.

Alexis Ayala, minutos antes de entrar ViX

El actor contó que se sentía más nervioso que en los días anteriores.

“Hace rato cuando me quitaron el teléfono pensé: ¿es en serio que ya no tengo que hablarle a nadie que ya no tengo que espera ningún mensaje. Es algo increíble”.

Anuncia nueva forma de comunicarse con La Jefa

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff comenzaron la transmisión en ViX del estreno de La Casa de los Famosos con una pregala en la que anunciaron una innovador dinámica.

“Este aparato que vemos aquí es algo que no habíamos visto nunca. Y le vamos a poner el Vixófono... y sirve para comunicarse con La Jefa”, dijo la conductora mientras mostraba un artefacto que parecía un radio conectado a un micrófono.

Aunque incrédulo al principio, Ricardo Margaleff terminó por convencerse de que el Vixófono servirá efectivamente para habar con la jefa en las pregalas.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff ViX

¿Quiénes son todos los habitantes de La Casa de los Famosos?

En esta ocasión los habitantes que competirán por el millón de pesos más un “bono extra” anunciado por la productora Rosa María Noguerón son:

Facundo, quien anunció que mostrará su verdadera personalidad dentro de la casa.

Olivia Collins, actriz de larga trayetoria en cine, televisión y teatro, además de una vida borrascosa.

Aarón Mercur, influencer que busca consolidar su fama en televisión con este reality show.

Alexis Ayala, quien ha tomado La Casa de los Famosos como un segundo aire para su carrera.

Mar Contreras, que está convencida que entró al reality con ayuda de la energía de sus padres, ya fallecidos.

Aldo De Nigris, del que se espera que tome la estafeta de los De Nigris en realities.

Dalílah Polanco, acrtriz de televisión y teatro que suele ser muy divertida y frontal.

Priscila Valverde, modelo y participante de Miss Universo

Adrián Di Monte, actor controvertido con una vida personal llena de polémicas

Shiki, amigo de Facundo y fan del reality show.

Mariana Botas, actriz que comenzó a hacer televisión desde niña en telenovelas infantiles

Luis Rodríguez ‘El Guana’, parte del elenco de “Ma caigo de risa”

Ninel Conde, quien dice estar dispuesta a mostrar su verdadera personalidad.

Elaine Haro, actriz de 21 años que ha demostrado un gran sentido del humor y el sarcasmo.