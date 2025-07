Luto en Ventaneando: Nuevamente enfrentan irreparable pérdida

Este 2025 no ha sido fácil para los integrantes del equipo de Ventaneando y las pérdidas continúan, luego de la muerte de Daniel Bisogno, pieza clave del programa.

Esta vez, el luto llegó por el padre de la conductora Linet Puente.

El señor Jorge Luis Puente Palazuelos murió y el equipo de Azteca, así como ADN 40, enviaron sus condolencias con una esquela publicada en sus redes sociales.

“En adn40 lamentamos el sensible fallecimiento de Jorge Luis Puente Palazuelos, padre de nuestra compañera Linet Puente. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

Linet Puente siguió trabajando

Muy temprano, Linet Puente compartió una historia de Instagram con una fotografía donde se veía un tocador, mientras la maquillaban. “Va por ti, papi”, fue el texto que compartió la periodista, en alusión a que debía seguir trabajando en medio del luto, pero dedicándole todos sus esfuerzos a su padre.

En redes sociales, Linet agradeció las muestras de apoyo.

“Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho pero aquí estoy. De corazón, gracias”.

Por el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte del papá de Linet Puente.

La conductora ha tenido problemas de salud

Hace unos meses, Linet Puente compartió que enfrentaba desafíos de salud que la obligaron a tomar una pausa en el trabajo.

La conductora mostró que utilizaba un monitor cardiaco.

“Este aparatito lo que hace es medir la frecuencia cardiaca, checar cómo están las cuestiones del corazón”, explicó públicamente.

“Ya tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja muchísimo la presión, a cada rato tenemos que estar llamando a la gente de aquí (paramédicos) para que me ayuden a tomar la presión y sí, la he tenido bastante baja”.