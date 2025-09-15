Sofía Vergara sufre inesperada emergencia médica: “No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”

Fue reemplazada por Malin Akerman y Brittany Snow para la entrega de su premio.

La actriz colombiana Sofía Vergara fue una de las grandes ausentes en la entrega de Premios Emmy 2025, donde iba a presentar el premio al ‘Mejor Actor Principal en una miniserie, antología o película’.

Vergara, protagonista de ‘Modern Family’, salió a sus redes sociales a explicar qué la llevó a que uno de sus ojos se viera terriblemente afectado y por lo que no llegó a cumplir con su participación en la 77ª edición de los premios.

“No fui a los Emmy, pero sí a urgencias. ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡Me dio la alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!!”, confesaba la actriz en su cuenta de Instagram. Allí compartía varias fotos de la fuerte reacción que sufría y de cómo intentaba calmarla con agua y descanso.

La colombiana explicó que se trató de una “alergia ocular muy fuerte” que la obligó a cancelar su asistencia a última hora, pero que gracias a la atención médica se encontraba mejor.

Cabe resaltar que Sofía Vergara interpretó a ‘Griselda’, una de las mujeres narcotraficantes que marcó la historia de Colombia, en la serie de Netflix.

Este papel la llevó a ser nominada a los premios Emmy en la categoría de ‘Mejor Actriz de Miniserie’. El premio de la noche fue para Jodie Foster por la producción ‘True Detective: Night Country’.

Se esperaba que Vergara compartiera escenario con Jenna Ortega, Jason Bateman, Kristen Bell, Jennifer Coolidge, Colman Domingo y Sydney Sweeney, aunque fue reemplazada por Malin Akerman y Brittany Snow para la entrega de su premio.

Nacida en Barranquilla, Colombia, el 10 de julio de 1972, Sofía ha construido una sólida trayectoria en Hollywood. Su papel como ‘Gloria Delgado-Pritchett’ en ‘Modern Family’ (2009–2020) le valió cuatro nominaciones consecutivas al Emmy y múltiples reconocimientos en Globos de Oro y SAG Awards. Durante años fue la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense, según Forbes.

Aunque no ha ganado un Emmy como actriz principal, Vergara ha sido reconocida con ALMA Awards, People’s Choice Awards y ha figurado en listas de influencia de Time y Forbes. Más allá de la actuación, es empresaria, modelo y jurado en ‘America’s Got Talent’, reforzando su popularidad y conexión con los latino.

Expertos señalan que las alergias oculares pueden presentarse de manera súbita, causando inflamación intensa, especialmente por exposición a polen, polvo o cosméticos.

La rápida atención médica que recibió Vergara evitó complicaciones mayores y le permitió compartir con humor el percance.

