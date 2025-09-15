Suscríbete
Hollywood

Sofía Vergara sufre inesperada emergencia médica: “No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”

La actriz iba a presentar el premio al ‘Mejor Actor Principal en una miniserie, antología o película’.

September 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sofía-Vergara.jpg

Sofía Vergara no pudo asistir a la alfombra roja de los premios.

Instagram

Fue reemplazada por Malin Akerman y Brittany Snow para la entrega de su premio.

La actriz colombiana Sofía Vergara fue una de las grandes ausentes en la entrega de Premios Emmy 2025, donde iba a presentar el premio al ‘Mejor Actor Principal en una miniserie, antología o película’.

Vergara, protagonista de ‘Modern Family’, salió a sus redes sociales a explicar qué la llevó a que uno de sus ojos se viera terriblemente afectado y por lo que no llegó a cumplir con su participación en la 77ª edición de los premios.

“No fui a los Emmy, pero sí a urgencias. ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡Me dio la alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!!”, confesaba la actriz en su cuenta de Instagram. Allí compartía varias fotos de la fuerte reacción que sufría y de cómo intentaba calmarla con agua y descanso.

La colombiana explicó que se trató de una “alergia ocular muy fuerte” que la obligó a cancelar su asistencia a última hora, pero que gracias a la atención médica se encontraba mejor.

Cabe resaltar que Sofía Vergara interpretó a ‘Griselda’, una de las mujeres narcotraficantes que marcó la historia de Colombia, en la serie de Netflix.

Este papel la llevó a ser nominada a los premios Emmy en la categoría de ‘Mejor Actriz de Miniserie’. El premio de la noche fue para Jodie Foster por la producción ‘True Detective: Night Country’.

Se esperaba que Vergara compartiera escenario con Jenna Ortega, Jason Bateman, Kristen Bell, Jennifer Coolidge, Colman Domingo y Sydney Sweeney, aunque fue reemplazada por Malin Akerman y Brittany Snow para la entrega de su premio.

Nacida en Barranquilla, Colombia, el 10 de julio de 1972, Sofía ha construido una sólida trayectoria en Hollywood. Su papel como ‘Gloria Delgado-Pritchett’ en ‘Modern Family’ (2009–2020) le valió cuatro nominaciones consecutivas al Emmy y múltiples reconocimientos en Globos de Oro y SAG Awards. Durante años fue la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense, según Forbes.

Aunque no ha ganado un Emmy como actriz principal, Vergara ha sido reconocida con ALMA Awards, People’s Choice Awards y ha figurado en listas de influencia de Time y Forbes. Más allá de la actuación, es empresaria, modelo y jurado en ‘America’s Got Talent’, reforzando su popularidad y conexión con los latino.

Expertos señalan que las alergias oculares pueden presentarse de manera súbita, causando inflamación intensa, especialmente por exposición a polen, polvo o cosméticos.

La rápida atención médica que recibió Vergara evitó complicaciones mayores y le permitió compartir con humor el percance.

sofia vergara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
taylor-swift-anillo.jpg
Hollywood
Taylor Swift se casa con Travis Kelce: Este es su anillo de compromiso
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ozzy-osbourne-funeral.jpg
Hollywood
Sharon Osbourne aparece devastada en funeral y procesión multitudinaria en honor a Ozzy
July 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Captura de pantalla 2025-07-10 a la(s) 3.52.51 p. m..jpg
Famosos
¿Sofía Vergara ENAMORADA? Aseguran que pasará su cumpleaños MUY BIEN ACOMPAÑADA
July 10, 2025
 · 
Erik Gómez
jennifer-lopez-ben-affleck-1200x675.jpg
Hollywood
¿Jennifer López tiene un nuevo novio? Aseguran que Ben Affleck siente lástima por él
July 07, 2025
 · 
Laura Reyes
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
alex-fernandez--.jpg
Famosos
Alex Fernández revela sus miedos y cómo encontró la fuerza para labrar su propio camino
No quiere ser visto solo como el nieto de Vicente Fernández y el hijo del Potrillo.
September 15, 2025
 · 
Nayib Canaán
Hija-Quico-Vanesa-Villagrán.jpg
Famosos
Quién es Vanesa Villagrán: la hija de ‘Kiko’ que venció al cáncer, es influencer y triunfa en OnlyFans
La hija del actor también es su manager.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda-esposo.jpg
Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés ante cientos de personas
En un auditorio, ante cientos de personas, la pareja anunció el sexo de sus dos bebés.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez