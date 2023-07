Silvia Pinal y el día que salvó una obra maestra de Luis Buñuel

El prestigioso director Luis Buñuel, nacionalizado mexicano en 1948 tras su exilio debido a la guerra civil española, es reconocido como uno de los más grandes realizadores de la historia. Sus cintas, influidas por la corriente surrealista, tuvieron el reconocimiento mundial no sin antes pasar por tragos amargos debido a sus polémicos temas, que le valieron la censura y el repudio del público.

“Es una vanidad muy grande lo que voy a decir, pero yo escogí a Luis Buñuel, no él a mí"

Sin embargo, son especialmente recordadas sus colaboraciones hechas con la primera actriz Silvia Pinal , a quien conoció en un hotel de Madrid y con quien rodaría tres de sus películas más importantes: estamos hablando de “Viridiana”, “El Ángel Exterminador” y “Simón del desierto”.

“Es una vanidad muy grande lo que voy a decir, pero yo escogí a Luis Buñuel, no él a mí. Cuando conocí su obra, me encantó, me enamoré de su cine, de su humor negro, de su manera de ser y supe que no descansaría hasta ser dirigida por él… ¡Y lo logré!”, declaró alguna vez Silvia Pinal, quien incluso tomó un riesgo muy grande para salvar de ser quemada la única copia de “Viridiana”, la primera cinta que hizo con el realizador surrealista.

“VIRIDIANA”, UNA POLÉMICA PELÍCULA QUE SILVIA PINAL PROTAGONIZA CON MAESTRÍA

Cuando Silvia Pinal -ya toda una estrella en México- le propuso a Luis Buñuel la realización de “Viridiana”, el director ya había ganado renombre... y críticas, por sus cintas “El perro andaluz”, “La edad de oro” y “Los olvidados” -película que llegó a ser prohibida en México-; sin embargo, el español no estaba seguro de querer colaborar con ella e incluso le preguntó si ya tenía un productor. Pinal aseguró que su esposo, Gustavo Alatriste, lo haría.

“Filmar ‘Viridiana’ en España fue una experiencia atractiva y peligrosa”

“¿Y por qué un fabricante de muebles quiere producir una de mis películas si no soy un director comercial?”, preguntó Buñuel, a lo que ella respondió: “Porque me ama”, dando inicio a este proyecto para el que el director regresó a España, enfrentando el repudio tanto de los franquistas como de los republicanos exiliados.

“Filmar ‘Viridiana’ en España fue una experiencia atractiva y peligrosa. Por su ideología, don Luis era allá un hombre incómodo”, recordó Silvia Pinal. Y era cierto.

La película, que trata temas incómodos como la religión (la escena donde un grupo de vagabundos emula a “La última cena” provocó que el mismo Vaticano la prohibiera), el sexo (su final debió ser modificado debido al escándalo) y el incesto fue repudiada desde el principio e incluso las autoridades españolas intentaron destruirla a como diera lugar.

COSIDA A SU ABRIGO: ASÍ SALVÓ SILVIA PINAL LA ÚNICA COPIA DE UNA OBRA MAESTRA DE BUÑUEL

“Viridiana”, que cuenta la relación enfermiza entre un anciano y su sobrina que está a punto de ser monja, no contó con la aprobación del gobierno de Franco desde un inicio; sin embargo, una copia logró llegar a París en 1961 para participar en el Festival de Cannes, ganando la prestigiosa Palma de Oro.

Este premio no fue suficiente para los censores, quienes cercaron más su asedio contra Buñuel. Su objetivo final era quemar la única copia disponible de la cinta y así borrarla definitivamente... pero no contaron con que Silvia Pinal tomaría un riesgo enorme para salvarla.

Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, confirmó lo que se venía diciendo años atrás: la primera actriz cosió los negativos a la costura de un abrigo y, escondiéndolos de esa manera, la película voló a México, ya a salvo del gobierno franquista español.

Todavía pasaron varios años antes de que “Viridiana” pudiera ver la luz de nuevo, pues permaneció enterrada en la casa de unos amigos hasta que las condiciones para su exhibición fueron favorables. Gracias a la astucia de Silvia Pinal y al apego que Luis Buñuel le tuvo a sus convicciones y su arte, es que podemos disfrutar de esta obra maestra en la actualidad.