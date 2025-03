Sigue la guerra de declaraciones entre la mamá de Gala Montes y Joanna Vega-Biestro

Después de que Crista Montes apareció con Adrián Marcelo, algunas personas la criticaron, incluida Joanna Vega-Biestro, por tener contacto con el hombre que ha atacado a Gala Montes.

Se enviaron mensajes en redes sociales y Joanna le respondió a la señora, pero este pleito sigue vigente.

En un comunicado, la mamá de Gala le envió un mensaje a Joanna: “Nunca te deseé la muerte y reconozco que el video se mal interpretó y jamás debí mencionar a una persona que ya no está entre nosotros”, en referencia a Daniel Bisogno.

“Lo que traté de decir, es que cuando nos vamos de este mundo (me incluyo), somos lo que dejamos en las personas, lo que nos sobrevive como legado. Y sigo esperando que me muestres las pruebas del “jarrón de metal” que mencionaste”.

Así que Joanna Vega-Biestro respondió en “Sale el sol”, y reiteró su postura: “Yo no tengo por qué demostrar ninguna prueba de algo que no conté. Se lo dejé a usted y se lo dejé a su consciencia. Si usted quiere decir que no se acuerda, eso es su decisión”.

“Se está jugando la carta de víctima. Porque señora, a diferencia de usted a mí, no la he insultado. Aquí nuestro trabajo, que podrá ser incómodo para muchos, es hablar de las incongruencias que hay en sus declaraciones. Condené, si es que así fue como usted lo relata, que su hija la haya golpeado; pero también condené que usted la haya golpeado a ella. Hablé de que hay un ambiente de demasiada violencia, y lo hemos visto con sus declaraciones porque a usted sí le gusta insultar a las personas”.

Fans de #GalaMontes TIRAN la cuenta de TikTok de su mamá y ella manda COMUNICADO el cual #JoannaVegaBiestro RESPONDE tras ser mencionada.#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/E79QmVbC3q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) March 26, 2025

Joanna también anotó: “Esto es de allá y pa’cá”, dijo Joanna al leer los insultos que recibe en redes sociales con amenazas de muerte. “Por cuestionar sus declaraciones. Porque además el espacio lo ha tenido, aquí usted intentaba decir que yo había mentido, y le comprobé con sus declaraciones que usted estaba mintiendo”.

“Mi trabajo es cuestionar, no es alabar. Alabar no es entrevistar. ¿Por qué hasta que le pagaron decide contar su verdad? Oportunidades ha tenido”, recalcó la periodista.

¿Qué le había dicho Joanna?

También recordó el inicio de las polémicas: "¿Por qué sabemos de este pleito entre usted y Gala? ¡Porque usted lo hizo público! Nosotros hablamos de lo que usted hace público, y si usted, no hubiera querido que esto se supiera, no hubiéramos contado nada”.

“Le llegaron al precio, para embarrar a su hija, porque no sabemos qué trae esta entrevista, no sabemos si habló bien o mal, pero usted se sentó y hoy dice que es un caballero, qué bueno, se vale cambiar de opinión... Pero él no ha cambiado de opinión con su hija, él sigue insultándola. En ese momento usted la defendía, porque ¿pensaba que iba a ganar 4 millones de pesos?”