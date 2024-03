Serrarth lanzó fuertes declaraciones y confirmó que Poncho de Nigris sí le coqueteó

La polémica entre Serrath y Poncho de Nigris ha tomado un nuevo giro. Serrath, conocida por su participación en el programa “Enamorándonos”, ha confirmado que Poncho de Nigris, famoso por su participación en “La Casa de los Famosos”, le coqueteó.

Según Serrath, Poncho de Nigris la buscaba de forma privada, a través de mensajes y notas de voz. A pesar de que él afirmaba que no la conocía dentro de “La Casa de los Famosos”, Serrath asegura que tiene pruebas de que él la buscó en repetidas ocasiones.

“Coqueteando de forma sutil en los audios, pero jamás estuve con él, lo único que me molestó en ese momento fue que dijera que no me conocía porque dicen que uno se quiere colgar de la fama (…) Yo tengo audios donde sí nos conocemos, jamás dije que había tenido que ver algo con él, pero él sí me insinuaba cosas”, mencionó Serrath en sus redes sociales.

Serrath también expresó su disgusto por la forma en que Poncho hablaba de ella, aparentemente haciendo a un lado su matrimonio. “Siempre le preguntan y responde: ‘Ay, no. Yo la vi y no es mi tipo’. Hijo… ¿tendría que ser tu tipo? No tienes ni por qué decir eso si eres un hombre casado; ir a un lugar y ver quien es tu tipo y quien no, se me hace una falta de respeto”, dijo Serrath.

Poncho de Nigris no ha vuelto a mencionar el tema, pero en su momento negó estar interesado en Serrath. Sin embargo, las declaraciones de Serrath han generado una gran controversia en las redes sociales y en la industria del entretenimiento.

La polémica entre Serrath y Poncho de Nigris es un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Mientras que algunos ven este incidente como un simple malentendido, otros lo ven como un ejemplo de comportamiento inapropiado. Lo que es seguro es que esta historia continuará desarrollándose en las próximas semanas.