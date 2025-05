Madres felices y trabajadoras: ¿Qué nos dijeron las famosas que estuvieron en el programa “Mamá es”?

Indudablemente el Día de mas importantes para la sociedad mexicana, la madre es una de las más grandes representaciones del amor, y como cada año, Televisa festejó a las mamás con Mamá es, una celebración que además de ser tradicional, compartió las experiencias de conductoras que día a día salen a cuadro a dar lo mejor de sí; sin embargo, no dejan nunca su más poderosa labor: la de ser madre.

Isabel Lascuráin, Tania Rincón, Cynthia Urías, Odalys Ramírez, Danielle Dithurbide y Sofía Escobosa comparten con TVyNovelas cómo han vivido -algunas por primera vez, algunas otras ya con hijos mayores- la gran labor de ser madre.

Cynthia Urías: “Ser madre me cambió un montón”

Cynthia Urías disfruta mucho su trabajo, pero ser mamá es una labor 24/7 que no cambiaría por nada. “Me encanta ser parte de este festejo, porque no sólo es festejar a otras mamás, es festejarnos a nosotras rodeadas de lo que tanto amamos que son los hijos y nuestro trabajo, todas en este proyecto somos hijas y somos madres, sabemos todo lo que se vive, a mí ser madre me cambió un montón, si uno te cambia, imagínate tres, estoy con el celular todo el tiempo mientras trabajo, porque cuando no estoy es cuando más necesitan cosas, si llego a ausentarme, todo se les ofrece, afortunadamente hoy la tecnología nos permite estar siempre disponibles para ellos”.

Isabel Lascuráin: “Trato de estar con él lo más que puedo”

La integrante del icónico grupo Pandora asegura a TVyNovelas que en su hijo Joss encontró al gran amor de su vida. “Yo siempre quise ser mamá, siempre supe que quería tener hijos, pero todo lo hice muy grande, me casé grande, a los 39, pero desde los 35 tenía la idea de adoptar porque no tenía pareja, el reloj biológico ya se acercaba, luego conocí al papá de mi hijo y Dios me dio la bendición de quedar embarazada y tener a este hijo maravilloso que es la más grande bendición de mi vida. Con Joss la paso increíble, somos muy amigos, nos la pasamos riendo, trato de estar con él lo más que puedo, jamás creí ser una mamá como la que soy y estoy contenta con eso”.

Danielle Dithurbide

Una extraordinaria retroalimentación vivió la conductora Danielle Dithurbide, quien se encontró con compañeras mamás y trabajadoras, con quienes coincidió en muchas de las cosas por las que ella ha pasado, además de sentirse plena por llevar por primera ocasión a su pequeña a las instalaciones de Televisa San Ángel.

“Ha sido divertidísimo, superenriquecedor, liberador por darte cuenta que todas las mamás pasan por momentos complicados, que tú también has pasado, claro está, llena de felicidad y de amor la maternidad, pero hay momentos bien duros que nadie te platica y cuando platicas con mamás que están en el mismo tono y dispuestas a platicar de lo mismo, te das cuenta que no eres la única, que de pronto también hay otras que la pasan mal, la que tiene miedo o no sabe qué hacer y eso es muy enriquecedor y seguro que las mamás, las tías, las abuelas que nos ven se sienten identificadas, pero lo que más he disfrutado es compartir el foro con mi chiquita, con Lucía, que me acompañó porque hicimos una dinámica juntas y ha sido muy bonito eso”.