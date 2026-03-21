Scarlet Gruber, villana de ‘Dominica Montero’, creció entre foros y libretos: Su mamá es una estrella de las telenovelas

Hijo de gato, caza ratón. El refrán popular parece encontrar eco perfecto en la historia de una actriz que creció entre foros, libretos y lecciones de disciplina emocional. Antes de conquistar al público de México y Estados Unidos como una de las villanas más intensas de la televisión actual, Scarlet Gruber fue, ante todo, hija.... Su madre es Astrid Gruber, actriz venezolana que brilló como protagonista de telenovelas en Venezuela, su país natal y que, sin proponérselo del todo, sembró en su hija la semilla del talento, la belleza escénica y el rigor profesional.

La relación entre Scarlet y su madre es el punto de partida de una carrera que hoy vive uno de sus momentos más sólidos. Astrid no solo le heredó el gusto por la actuación, también le compartió herramientas concretas para sobrevivir en una industria exigente. Desde consejos de vida hasta técnicas actorales, incluidas las famosas cachetadas en la ficción, la madre ha sido una guía constante.

“Mi mamá es mi crítica constructiva y lo aprecio muchísimo porque a veces lo necesitas, ella es la que me dice cómo pararme, me enseña a comunicarme, es muy disciplinada y fue para mí como un colegio militar”, confiesa Scarlet en entrevista con TVyNovelas, dejando ver que detrás del glamour hay una formación férrea.

Astrid Gruber, mamá de Scarlet, protagonizó telenovelas como Sirena (1993), Más allá del límite (2002) y Secreto de amor (2001).

Esa estructura temprana fue clave para que Scarlet se consolidara como una de las actrices más destacadas de la nueva generación. Su crecimiento ha sido constante, impulsado por una combinación de talento, fuerza interpretativa y una presencia escénica que no pasa desapercibida. Hoy, ese proceso se refleja en personajes que exigen intensidad emocional y dominio del drama, como Kiara, la villana principal de Doménica Montero, la nueva versión de La dueña, producida por Carlos Bardasano.

En esta telenovela, Scarlet construye una antagonista que no busca simpatía, sino tensión. Kiara es fría, ambiciosa y determinada, y cada una de sus apariciones está pensada para incomodar al espectador. “Ya quería regresar a mis villanas y divertirme profundamente con un personaje.

“YO FUI UNA NIÑA FELIZ Y QUERIDA": SCARLET GRUBER

El reto no era menor. En versiones anteriores, este personaje fue interpretado por figuras como Cynthia Klitbo y Gaby Spanic, referentes indiscutibles del melodrama. Scarlet es consciente de ese peso histórico. “Las admiro mucho a las dos, creo que son grandes actrices que han hecho este personaje tan especial, entonces claro que siento una responsabilidad de estar a la altura, pero siento que la historia está escrita de una manera increíble y que creamos para el púbico una mirada nueva, diferente, fresca, que los va a entretener mucho”, asegura.

Para lograrlo, la actriz se sumergió en la psicología de Kiara, entendiendo que la maldad, muchas veces, nace de heridas profundas. “Es un personaje que tiene muchas caretas, que tiene el arte de la manipulación totalmente dominado, entonces hacer todas esas caretas con verdad ha sido un reto bastante fuerte”, admite.

Y añade: “Kiara creció con una huella de abandono y poco a poco, al crecer, necesita ser vista, necesita ser amada y creo que eso es el fondo lo que rige su personalidad”.

Esa exploración emocional tiene un costo, y Scarlet lo sabe. Por eso ha desarrollado rituales personales para desconectarse de sus personajes y volver a sí misma. “Soy de las que hace retitos de meditación. Aprendí muchísimas técnicas para poder desconectar de los personajes, para poder regresar a mi ser, la terapia también es una gran herramienta que siento que todo el mundo debe abordar, creo que la terapia sana el corazón y nos hace mejores personas”, comparte con honestidad.

El apoyo familiar ha sido un pilar fundamental en ese equilibrio. Scarlet recuerda su infancia como un periodo de amor y contención. “Yo fui una niña muy feliz, muy querida, por mis padres, muy apoyada, me enorgullece ser hija de ellos que también son parte de esta carrera, de esta industria y que me han enseñado tantas cosas, que me han llenado de herramientas para hacer la actriz que soy hoy en día”. De su madre heredó la disciplina; de su padre, la motivación constante. “En cuanto a mi papá (El Chamo Gabriel), él es mi porrista número uno... es muy bonito tenerlos”, dice, sonriendo.

Más allá del talento, Scarlet cree en la fuerza de la intención. “Creo que la manifestación para mí ha sido clave, visualizo lo que quiero, lo siento mío y actúo como tal... me he sentido muy bendecida y muy orgullosa de lo que he logrado”.

Esa filosofía parece haberle abierto puertas en un país que hoy siente como suyo. “Yo me siento muy feliz, muy afortunada, muy apapachada por México, un país que me ha recibido con las puertas abiertas”, afirma agradecida.

En el set de Doménica Montero, ha compartido escenas con figuras como Angelique Boyer, de quien solo tiene palabras de admiración.

“Angelique Boyer es un amor... es una actriz muy generosa, disciplinada que me pone la vara muy alta”, comenta, reconociendo el aprendizaje que le deja trabajar con líderes natas.

Los resultados están a la vista: altos niveles de audiencia y récords en Estados Unidos y en ViX. “Estoy feliz con la receptividad que ha tenido la telenovela, hemos batido récord”, celebra. Y aunque Kiara ya quedó atrás, el personaje dejó huella. “Yo amé a Kiara... me dejó esas ganas de comerse al mundo”, reflexiona.

Fuera del foro, Scarlet encuentra balance en lo simple. “La meditación me ayuda mucho a centrarme... pasar tiempo con mi familia, con mi novio, con mis perros, con mis gallinas”, enumera entre risas. Incluso en el amor hay complicidad. “Mi novio no ve las escenas románticas que hago, pero es cero celoso... llevamos cinco años de armonía”.

El estreno de la telenovela tuvo un ingrediente especial: la presencia de Astrid Gruber. “Mi mamá vino a echarme porras en el estreno, la amo muchísimo, siempre ha sido una inspiración para mí”, dice Scarlet. Un círculo que se cierra y confirma que, en su caso, el talento no solo se hereda: se honra.

