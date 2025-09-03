Suscríbete
Famosos

Sasha Sokol celebra cambios en la ley a favor de víctimas de abuso tras su denuncia vs. Luis de Llano

El caso de la cantante ya se convirtió en un referente en el sistema jurídico mexicano.

September 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sasha-Sokol.jpg

El caso de Sasha marca precedentes legales en México.

Instagram

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal”.

La cantante y actriz Sasha Sokol dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó dos nuevas tesis de jurisprudencia de aplicación obligatoria que implican consecuencias legales ante relaciones impropias entre menores y adultos.

El cambio surgió tras el proceso histórico judicial iniciado por Sokol contra el productor musical Luis de Llano, el cual provocó amplias discusiones sobre la protección de víctimas y criterios de prescripción en el país.

“La Suprema Corte ya publicó las dos tesis de jurisprudencia que, a partir del 1 de septiembre, son obligatorias para todos los jueces y tribunales de nuestro país”, informó la cantante.

El caso de Sasha motivó un debate a nivel nacional sobre la violencia sexual y el acceso a la justicia para las víctimas que denuncian después de años de sufrir los hechos.

El principal cambio introducido con la tesis 200/2025 es que las relaciones impropias entre menores y adultos ahora se consideran un hecho ilícito bajo la figura de violencia sexual.

“La víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, señala textualmente la nueva legislación.

Esto significa que, a partir de este mes (septiembre), cualquier persona afectada podrá solicitar reparación económica sin depender de interpretaciones específicas del juez, algo que anteriormente provocaba resoluciones dispares.

La segunda tesis, 201/2025, establece que el derecho de reclamar esa indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima podrá exigir reparación aunque hayan pasado años desde la agresión.

“Celebro que antes de partir, hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”, mencionó Sasha Sokol en su comunicado.

El caso de la exTimbiriche cobró relevancia, pues Sasha expuso cómo las estructuras legales anteriores favorecían la prescripción, dejando de lado y sin reparación a quienes denunciaban abusos años después.

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que “en la mente de una niña fantasiosa.

Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral.

Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme.

Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”.

Sasha Sökol Luis de Llano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-noche-.jpg
Famosos
"¿Ven? Sí tienen correa": Público explota tras regaño de Cuarto Noche a Abelito por bromear con Facundo
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ceci_ponce-Mar.jpg
Famosos
Ceci Ponce destapa a Mar Contreras por mala experiencia en el teatro: “Es mil caras”
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Anahí-máscara.jpg
Famosos
Anahí regresa a ‘¿Quién es la máscara?’ y se destapan nuevos investigadores
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
anahi-ana-brenda-mascara-.jpg
Famosos
Anahí vuelve a '¿Quién es la máscara?’ y confirman a la nueva investigadora: Ana Brenda Contreras
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ninel--conde-casa-famosos.jpg
Famosos
Ninel Conde: Qué declaraciones la metieron en problemas tras salir de La Casa de los Famosos México
El Bombón Asesino debe presentarse en las galas.
September 02, 2025
 · 
TVyNovelas
Lyn-May.jpg
Famosos
Lyn May desenterró el cuerpo de su esposo y durmió con él ante el dolor de su ausencia
La muerte de Chi-Xuo devastó a Lyn, por lo que tuvo que alejarse por años de la televisión.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
jessica-segura-alexis-ayala-.jpg
Famosos
Jessica Segura vs. Alexis Ayala por Mariana Botas: “Los animales aúllan, pero nosotros podemos razonar”
La actriz sentenció que no hay campaña de desprestigio, como el actor asegura en La Casa de los Famosos México.
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ana-María-Alvarado-Adrián-Marcelo.jpg
Famosos
Hijo de Ana María Alvarado reta a golpes a Adrián Marcelo tras insultos a la periodista
El regiomontano ofendió a la presentadora y su hijo salió en su defensa.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez