Sabine Moussier dice que nació para ser estrella: “Los escándalos para mí son vida”

Ser actriz ha significado mucho para Sabine Moussier; sin embargo, como en la vida misma, todo viene cargado de cosas buenas y malas, mismas que la actriz ha sabido sortear de la mejor manera, pues la actuación es su vida.

“La actuación me ha dado muchas satisfacciones, desde chiquita está en mis venas, es algo que traigo en la sangre y que me deja darles un ejemplo a mis hijos de trabajo, de entrega, que me deja satisfacciones diarias, personales, que cuando llego de trabajar llego contenta, feliz, lista para lo que sea porque me llena de vida, no puedo vivir sin la actuación, aunque luego las cosas se ponen difíciles, la amo”.

“A MI ANDRÉS GARCÍA DÉJENLO DESCANSAR, ESTAR EN PAZ”

Aunque en la carrera de Sabine Moussier ha habido algunos escándalos, la actriz sabe que son parte de la carrera e incluso de las cosas duras aprende.

“Los escándalos para mí son vida, y para mí la vida es enseñanza y crecimiento, y siempre que pueda crecer y seguir adelante, dar un ejemplo de que se puede, aquí voy a estar parada”.

La villana de telenovelas siempre había mantenido muy privada sus relaciones amorosas, sin embargo, esta vez decidió contarles un secreto a sus compañeros de cuarto. Instagram sabineoficial

Sobre sus pasadas declaraciones en donde señalaba que un compañero había tenido insinuaciones sexuales durante una escena, la actriz desea dar cerrojazo al tema, no sin antes aclarar que el finado Andrés García nada tuvo que ver.

“A mi Andrés García déjenlo descansar, estar en paz, yo no voy a dejar que se piense, se castigue ni que se lastime a nadie, voy a dejar esto en paz por el momento y el día que se tenga que hacer algo se hará, ahorita no estoy lista, no quiero embarrar a ninguno de mis compañeros, esto se acaba aquí. Si un día decido hacer algo, entonces lo haré, hoy por hoy, hasta a esa persona la quiero, le deseo bien, se disculpó y por eso no quiero llegar más lejos”.

Sobre la obra de teatro Brujas, en la que alternará con otras actrices, Sabine deja claro que, aunque muchas veces se tengan diferentes puntos de vista, el diálogo debe ser fundamental.

“Todas las mujeres, todos los hombres y los seres humanos podemos defender nuestros puntos de vista en algún momento, si estás haciendo show, puede ser que te pelees, si no estás haciendo show yo creo que vas a usar más los cabales, lo que sí tenemos que hacer es tratarnos de apoyar, de hermanarnos y no de aplastarnos, al menos yo en mi caso no me dejo”.

Nada la detiene: “Le pido a Dios…”

La actriz se considera una mujer plena, gracias a cada vivencia buena y mala por la que ha pasado. “Me considero una mujer plena gracias a todo lo que he vivido, gracias a todo lo que he logrado, lo que he tenido que vivir pero que he podido aprender, sé que soy una mujer que sabe amar, que se sabe entregar plenamente desde su familia, sus hijos, su madre, mis tíos, primos, hasta mis compañeros y la gente que se cruza en mi camino, me gusta amar mucho, soy una persona que sin pasión y sin amor no ve la vida”.

Moussier estará compartiendo escena con Gabriela Spanic, a quien vimos en el programa Secretos de villanas, en donde las discusiones llegaron a subir de tono; sin embargo, es la misma Sabine quien asegura que no existe pleito alguno, pues todo se queda en el set. “Gaby lo que necesita en la vida lo va a tener de mí porque la amo, la adoro y porque sé que yo lo mismo voy a tener de ella, es un show, es como una novela, tú no me vas a acusar de asesina porque me tocó matar a alguien en una nove- la, es lo mismo, todo se queda en el set y hay que entenderlo”.

“HOY POR HOY TENGO DOS HIJOS MARAVILLOSOS Y CREO QUE ME HE RIFADO”

Parte fundamental en la vida de la actriz son sus hijos, a quienes ha procurado dar lo mejor, sin importar nada.

“Ojalá que en la escuela te enseñaran un poco más de cosas reales de la vida, ir aprendiendo con ellos ha sido complejo, un reto, pero satisfactorio, porque gracias a Dios, hoy por hoy tengo dos hijos maravillosos y creo que me he rifado”.

Para Sabine alguien que ha sido fundamental en todos los procesos buenos y malos que ha vivido es su madre, Diana Moussier, quien ha sabido ser una guía en cada situación. “Creo que si a alguien le debo lo que soy es a mi madre, quien siempre me enseñó a luchar con amor y por amor, a ser fuerte, ella tiene una fortaleza que le sale por los poros, podemos tener todo el mundo en contra, pero siempre nos vamos a levantar y es algo que yo espero poderle pasar a mis hijos también, porque en esta vida muchas veces no te enseñan que se ponen duros los cocolazos y cuando se pone duro tienes que ver de dónde sacas fuerza y a mí, mi madre y mis hijos son los que me dan la fuerza para salir adelante”.