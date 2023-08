Roberto Palazuelos desmiente que está saliendo con Mercedes Villador: ‘Jamás hablé con ella de Luis Miguel’

Roberto Palazuelos y Mercedes Villador se volvieron virales hace poco más de una semana, cuando circularon imágenes de ambos en actitud cariñosa en un hangar, a punto de abordar un avión privado.

De inmediato, internautas comenzaron a especular sobre si Palazuelos y Villador en efecto tenían una relación sentimental o se trataba de un gesto de amistad. Por otro lado, resurgieron detalles de la amistad que “El Diamante Negro” y Luis Miguel tuvieron alguna vez , ya que Mercedes Villador es conocida por haber sido novia de “El Sol” antes de que él comenzara a salir con Paloma Cuevas.

A través de un comunicado oficial, Roberto Palazuelos sepultó los rumores que lo involucraban sentimentalmente con Mercedes Villador al asegurar que “las imágenes corresponden a la filmación de la nueva campaña de Playdoit (...) Estas imágenes se tomaron el pasado 15 de agosto en el Aeropuerto de Toluca”. De igual manera, en exclusiva para la edición de esta semana de TVyNovelas, Palazuelos nos habló más sobre su relación con Villador y el tema de Luis Miguel .

ROBERTO PALAZUELOS DETALLA VERDADERA RELACIÓN CON MERCEDES VILLADOR

Como parte de la entrevista exclusiva que ofreció Roberto Palazuelos para TVyNovelas, aseguró que Mercedes Villador “es amiga de la gente de la producción, visitó el set y ahí coincidimos, ahí comimos con los productores y con todo el mundo en un área externa a donde se encontraban las celebridades que participaban en el programa”, aseguró el conductor del reality show “Hotel VIP”.

“La verdad es que ese tema ni lo hablé con ella, no me interesa, a mí, de por sí, no me gusta hablar de Luis Miguel”

Sobre la relación entre la modelo y Luis Miguel, Palazuelos aceptó que ya sabía quién era ella, pero nunca quiso tocar el tema por respeto: “Claro que sabía que era novia de Luis Miguel, pero ya habían terminado en ese momento. La verdad es que ese tema ni lo hablé con ella, no me interesa. A mí, de por sí, no me gusta hablar de Luis Miguel, ni de esas cosas”, relató.

¿Entonces Roberto Palazuelos se cerró al amor? En exclusiva, el actor y empresario confirmó que no es así, pues está saliendo “con una niña muy linda”; aunque eso sí, quiso reservarse el nombre de su pareja sentimental para no exponerla a los reflectores.