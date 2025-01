Ricardo Peralta estrena documental y le llueve más ‘hate': “Sin llorar, muñeca”

Nadie olvida el momento en el que Ricardo Peralta fue abucheado en la premiere de Wicked... Ni él, y así empieza el nuevo documental del influencer.

“Esta Historia Ya Se Contó" es la frase que le dijo Arath de la Torre en “La casa de los famosos”, y también es el nombre del documental con varios capítulos que Ricardo Peralta publicó en YouTube.

Los videos fueron titulados con frases dichas dentro del reality show, como “La más poderosísima de la casa”, "¿Estás orgullosa de lo que hiciste?” y “Sin llorar muñeca hermosa”, frase que Ricardo le gritó a Briggite Bozzo un viernes de fiesta dentro de La Casa de los Famosos.

Respecto al repudio que el público le demostró en la premiere de Wicked, Ricardo reflexionó: “Creo que el abucheo fue muy necesario para que yo conectara, no estaba encontrando la forma de conectar lo que sucedió con el nivel emocional, con el sentimiento de la audiencia”.

“Definitivamente me equivoqué en todo en La Casa de los Famosos. Hay dos hechos que me mueven todo mi ser; la parte de ‘esta historia ya se contó’ y el comentario ‘el feminismo no existe’”.

Varias personalidades: Ricardo y Pepe

Asimismo, al contar su historia de vida, Peralta mencionó que la segunda vez que fue a terapia descubrió que tenía “dos personalidades... Ricardo y Pepe. Yo literalmente les decía, uno es Ricardo y otro es Pepe. Cuando fui grosero con un amigo, yo le decía ‘no fui yo, fue Pepe’. Eso muchísimo tiempo”.

Confesó que llegó un punto en el que la situación se “comenzó a salir de control” y buscó ayuda. “Voy a terapia, descubrimos que a través de los años, por como había sido, los traumas que he tenido, había desarrollado algunas personalidades de supervivencia.

“Ricardo es el responsable, el que paga las cuentas, el tranquilo... El que se preocupa. Pepe es, le mama la atención, es un desmadre. Y había un tercero que era el observador, el que veía a uno y a otro y cómo entraban en conflicto. En esta terapia lo que sucede es que hago una integración y lo que hacemos es responsabilizarnos. Hacerle saber a mi mente y a mi cuerpo, mis emociones que yo soy todas estas personas”, reveló.

El público se divide

Los comentarios ante el documental de Ricardo Peralta se polarizan. Hay quienes no le creen ni una palabra, le recuerdan sus propias frases para desestimarlo y hasta llaman a ver el video en TikTok para que él no monetice en YouTube.

Sin embargo, hay una cantidad de fans fieles a Pepe y Teo, el concepto por el que saltó a la fama Ricardo Peralta, que lo respaldan y celebran la evolución que ha tenido, pese a los últimos meses de escándalo.

Intento 19390201 de Ricardo Peralta por querer limpiar su imagen, Ricardo nada ni nadie me hará quererte de nuevo. — 𝐀. 🫧 (@elAdriKenini) January 20, 2025