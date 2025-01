Revelan diagnóstico psiquiátrico de Liam Payne antes de su muerte: los detalles

Se han revelado nuevos detalles sobre la muerte de Liam Payne . En este caso, sobre su salud mental.

Un informe revelado por TMZ dio a conocer el diagnóstico de la psiquiatra del ex cantante de One Direction, quien determinó en septiembre de 2024, después de “una cuidadosa consideración y evaluación”, que ella no podía continuar con su paciente porque “excedia sus capacidades” como profesional.

Liam Payne fue enterrado en Inglaterra (Getty Images/archivo)

Sin embargo, la especialista le dio una serie de recomendaciones sobre qué tenía que hacer y cómo debía buscar ayuda con otros profesionales. Algo que Payne no respetó.

¿Qué dijo la psiquiatra de Liam Payne?

La terapeuta le dijo a Liam Payne que era importante que continuara su tratamiento de depresión y trauma, toda vez que siguiera un protocolo estricto de medicamentos por prescripción médica y evitara a toda costa el consumo de alcohol.

Lamentablemente, el cantante de “For You” no siguió las recomendaciones; de hecho, la policía encontró restos de drogas y alcohol en la habitación, y los forenses determinaron que el músico había consumido cocaína y antidepresivos.

¿Qué pasó con el caso de Liam Payne hoy?

Lo último que se supo sobre la muerte de Liam Payne fue el arresto de Braian Paiz, un camarero que es acusado de proporcionarle droga al cantante, lo que habría provocado su caída por el balcón del hotel y luego muerte.

Aunque el joven de 24 años negó en toda ocasión haber sido responsable, contó que conoció a Payne semanas antes y hasta tuvieron un encuentro íntimo. La visita de Liam en Argentina fue para asistir a un concierto de Nail Horan, uno de sus excompañeros en One Direction.

Además de Paiz, David Ezequiel Pereyra, de 21 años, también fue procesado por el mismo cargo, ya que él habría facilitado la droga en el hotel en donde murió. El amigo de Payne, Rogelio “Roger” Nores también fue imputado, al igual que la gerente del hotel, Gilda Martín, y Estevan Grassi, el jefe de recepción.