Rafael Herrería confirmó que Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron, aunque surgió esta teoría que lo niega

Luis Miguel y Paloma Cuevas están en el ojo del huracán debido a rumores sobre una supuesta boda. Algunos medios aseguran que “El Sol” se casó con su novia en Europa, basándose en declaraciones de su amigo Rafael Herrería. Sin embargo, todo fue una confusión.

Los rumores sobre el matrimonio entre la pareja han circulado durante semanas en redes sociales. Recientemente, en un evento en la Ciudad de México, la prensa le preguntó a Herrería si había sido invitado a la boda.

¿Qué dijo Rafael Herrería sobre Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Él respondió: “Sí, claro, me invitaron. Pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de… no me acuerdo bien, pero no fue en Lisboa. Mi esposa estaba mal y no pude asistir”.

A partir de allí, continuó respondiendo sobre si pensaba que Cuevas y Luismi podrían pensar en tener hijos juntos, diciendo que, desde su perspectiva, lo ve difícil.

“No creo que. Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades”, dijo

Este comentario desató especulaciones y muchos medios dieron por confirmada la boda de Luis Miguel. No obstante, la realidad podría ser distinta.

¿Por qué Luis Miguel y Paloma Cuevas podrían no haberse casado?

Según la revista Caras México, Herrería se confundió y pensó que los periodistas hablaban sobre la boda de Michelle Salas, celebrada en Italia hace unos meses.

“Fue solo un malentendido. Así que, chicas, respiren tranquilas: ¡Luis Miguel sigue soltero!”, aclaró la revista.

La revista Caras afirma que Rafael Herrería se confundió, ¡Luis Miguel y Paloma Cuevas aún no se casan! (Instagram)

Las especulaciones sobre la boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzaron a raíz de que los medios lo captaron saliendo de un restaurante en Ciudad Juárez, cuando el cantante de “La Chica del Bikini Azul” se quitó un supuesto anillo que llevaba en la mano.

Las cosas se intensificaron cuando Paloma publicó una foto en sus redes sociales en donde se le ve con un vestido blanco. ¿Será que hay planes?