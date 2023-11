Quién es la máscara 2023: Alan, de Magneto, habría llorado por las palabras que Carlos Rivera le dijo

Lo que Carlos Rivera dijo sobre las pistas de Magneto en ¿Quién es la Máscara? no le pareció a Alan.

Este domingo 26 de noviembre, en '¿Quién es la Máscara? ' 2023, se revelaron las identidades de dos nuevos personajes, siendo Carritos Chocones y Bombona quienes salen del reality de Televisa. Se trataron de Alan Ibarra, junto a Magneto, y Kika Edgar.

Aunque durante la transmisión estuvo emocionante y reñida, detrás de cámaras nos enteramos de que Alan se habría molestado con los jueces Carlos Rivera y Juanpa Zurita por lo que dijeron antes de la revelación.

Fue Omar Chaparro quien se percató de este momento y lo compartió con sus compañeros: “Alan estaba un poquito llorando. Le dije: ´¿Estás bien?´, y me dijo: ´No, lo que dijo Carlos no me gustó´”. Chaparro contó que intentó calmar al participante del show, pero no ofreció más detalles sobre lo que ocurrió después.

¿Quién es la Máscara 2023: ¿Qué le dijo Carlos Rivera a Alan, de Magneto?

Durante la transmisión, el grupo Magneto, siendo los Carritos Chocones, cantaron el tema ‘La Bebé' de Peso Pluma y Yng Lvcas. También ofrecieron las pistas correspondientes para despistar a los jueces, integrados por Yuri, Juanpa Zurita, Martha Higareda y Carlos Rivera.

Aunque al inicio todos estaban confundidos sobre qué grupo podría ser, ya que Alan ya había participado en el programa durante la primera temporada, siendo el primero en hacerlo.

Sin embargo, Carlos Rivera y compañía aclararon que estaban sorprendidos porque se consideran fans de Magneto, como un grupo referente para varias generaciones.

“La verdad no esperábamos que alguien iba a regresar”, comenzó. “Yo soy su fan, se lo dije”. Rivera incluso dijo que es fan de Alan como solista y también como parte del grupo. Todos agradecieron la participación de la banda y se despidieron por última vez de estos personajes.

¿Quién es la Máscara 2023?: Los últimos eliminados del reality de Televisa

Además de Carritos Chocones, el personaje de Bombona también tuvo que dejar el concurso por falta de apoyo por parte del público. Detrás de la máscara estaba la actriz Kika Edgar.

Ellos se unen a las celebridades que han tenido que irse del programa, como Chantal Andere, Drake Bell y Lorena de la Garza. Todavía quedan 8 personajes por revelar y los fans intentarán descifrarlo cada domingo a las 8:30 pm a través de Las Estrellas y Vix.