Quién es Karime Pindter, la primera finalista de La Casa de los Famosos México

No hay plazo que no se cumpla y para los habitantes de LCDLFM, llegó el momento de que se enfrentaran con sus compañeros por el boleto dorado, que simboliza el pase directo a la final. Esto a través de una divertida dinámica en la que el destino y la suerte dictaron quién de los concursantes podrá estar tranquilo, pues ya no corre riesgo de ser eliminado.

La ganadora fue Karime, que pertenece al cuarto Mar y quien a lo largo de estas nueve semanas ha mostrado una faceta de sí misma que para muchos era desconocida.

¿Quién es Karime Pindter? Conoce todo sobre la primera finalista de La Casa de los Famosos México

Karime Pindter es una influencer, conductora, locutora, comediante, standupera y empresaria mexicana. Inició su camino en la industria del entretenimiento en 2014, año en el que saltó a la fama gracias a su participación en “Acapulco Shore”, un reality show sumamente polémico que le valió ganarse la simpatía del público y el reconocimiento de las redes sociales, que apenas iban en auge en ese entonces.

Actualmente tiene 31 años y se desenvuelve como presentadora de “Karime Kooler”, su propio podcast, es el rostro de diversas campañas en marcas de moda, belleza y estilo de vida. Cuenta con diversos negocios en el ramo restaurantero y de cuidado personal, a los que dedica su tiempo a la par del mundo del internet, donde encontró una plataforma para compartir diversos aspectos de su vida cotidiana, como el amor que profesa por los gatitos, en especial Norris, que también es todo un personaje en línea.

Karime Pindter es una famosa personalidad de internet, actualmente participante de La Casa de los Famosos México Getty

Así reaccionó Karime Pindter tras ganar el boleto dorado

Uno de los aspectos que más sorprendió sobre su estancia en el reality, fue la increíble estrategia de redes sociales que dejó perfectamente organizada para el tiempo que pasaría incomunicada. Y es que tal como su equipo ha demostrado en estas semanas, tienen contenido para absolutamente cualquier escenario, y por supuesto, un momento tan importante como el convertirse en la primera finalista de LCDLFM no sería la excepción.

Es así que a los pocos minutos de que descubrió que la suerte se puso de su lado y había descifrado en qué caja estaba el meteorito dorado y el boleto para la final, Karime rápidamente se pronunció. Esto a través de un clip en el que aparece actuando conmovida y agradeciendo por el apoyo, clip que además fue ambientado con la canción del “Titanic”.