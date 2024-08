¿Quién era María Branyas, la persona más longeva del mundo que murió a los 117 años?

María Branyas, quien era reconocida como la persona más longeva del mundo desde 2023, murió a los 117 años la madrugada del lunes. Su partida no solo deja un vacío entre sus familiares y amigos, sino también entre aquellos que seguían su vida de cerca en redes sociales.

La triste noticia fue confirmada por su familia, quienes revelaron que María falleció como ella deseaba: “tranquila, mientras dormía y sin dolor”. Su deceso ocurrió en Olot, Girona, donde vivía.

El comunicado de la muerte de María Branyas, la persona más longeva del mundo. (X)

Branyas obtuvo el título de “la mujer más longeva del mundo” tras el fallecimiento de la francesa Lucile Randon, que tenía 118 años.

¿De qué murió María Branyas?

Hasta el momento, la causa de la muerte de María Branyas no ha sido revelada. Su familia solo explicó que murió mientras dormía y compartieron una de sus últimas reflexiones: “Hace unos días nos decía: Un día me iré de aquí. No volveré a probar café, ni a comer yogur, ni a mimar al Hada (su perrita)… Dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones”.

Branyas era conocida por compartir pequeñas historias en su cuenta de X, antes Twitter. Días antes de su muerte, había comentado con su comunidad que se sentía “débil” y que su “hora” estaba cerca.

María Branyas se había despedido de su perrita Hada desde hace meses. (X @MariaBranyas112)

María Branyas Morera nació en San Francisco, Estados Unidos, pero durante su infancia se mudó a España con su familia. A lo largo de su vida, superó varias catástrofes, epidemias y pandemias, incluidas la Primera y Segunda Guerra Mundial, la gripe española, la Guerra Civil Española y el COVID-19.

La abuela deja tres hijos, siete nietos y once bisnietos.

¿Quién es ahora la persona más longeva del mundo tras la muerte de María Branyas?

Tras la muerte de María Branyas, la atención se centra en quién ocupará el título que ella dejó. Según el Gerontology Research Group, la japonesa Tomiko Itooka, de 116 años, se convertiría en la persona más longeva viva en el mundo.