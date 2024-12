Qué ha sido de Sarita Sosa, la hija menor de José José: “Cómo te extraño, papi”

Tras un lustro sin José José, sus hijos han seguido adelante por mérito propio, ya sea en la música, teatro o alejados del ojo público. En el caso de la hija menor del Príncipe de la canción, Sarita Sosa ha compartido breves pero significativos momentos.

Apenas en el quinto aniversario luctuoso de José José, Sarita Sosa lo recordó con un emotivo mensaje: “Cómo te extraño papi. 5 años sin ti, pero siento que fue ayer cuando compartíamos un escenario, una risa, una canción. Tu voz y tu presencia tocaron tantas vidas, y no hay un solo día en el que no sienta tu amor y tu guía conmigo”.

“Hoy, honro tu legado no solo como el increíble artista que el mundo conoció, sino como mi papá, el hombre que me inspiró, creyó en mí, y me mostró la belleza de la música. A todos los que han compartido sus recuerdos y amor a lo largo de los años, gracias por mantener su espíritu vivo. Juntos, recordamos al legendario Príncipe de la Canción, pero también al amoroso padre que siempre estará en mi corazón”, compartió en Instagram.

Sarita se ha dedicado a su familia. En junio de 2024 presumió a su segundo bebé, fruto de su amor con Yimmy Ortiz. La cantante había perdido un embarazo tiempo antes, por lo que tomó precauciones esta vez.

A Sarita la ha perseguido el escándalo, pues aseguraron que tenía problemas financieros y hasta perdería su casa.

El recuerdo del drama

La vida de José José llegó a su fin en medio de un caos que tardó varios días en resolverse. Sus hijos, José Joel y Marysol, no sabían nada de su padre desde que Sarita, la menor de los Sosa, les comunicó por teléfono que el Príncipe de la Canción había muerto en la Florida.

Desesperados, los hijos mayores viajaron ese mismo sábado 28 de septiembre de 2019 a Estados Unidos, buscando no sólo el cuerpo del artista, sino la razón de su fallecimiento. El 1 de octubre de 2019, los tres hermanos llegaron a un acuerdo, y al día siguiente, José Joel y Marysol pudieron ver el cuerpo de su padre, y el 3 de octubre el primogénito del cantante regresó a México para cumplir con compromisos adquiridos con anterioridad.

Se realizó un funeral en Miami exclusivamente para la familia, y aunque todo parecía estar en calma, los hijos mayores intentaron repatriar el cuerpo a México, pidieron una autopsia antes de la cremación; sin embargo, Sarita impidió todo esto, provocando el rechazo del público mexicano.

Las cenizas de José José fueron divididas: quedando una porción en Miami y la otra enviada de regreso a México para el gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes. La ruptura entre hermanos fue irreparable.