“Qué basura, qué ruin": Olivia Collins explota contra Ofelia Cano por guardar audios de Dulce

Los audios que Ofelia Cano guardó de una discusión de Dulce con su hija Romina Mircoli siguen dando de qué hablar.

Luego de que se supiera que Ofelia Cano filtró las grabaciones donde Romina habla pestes de su madre, la fallecida cantante Dulce, la joven resaltó que la actriz se hizo pasar por amiga de su madre y actuó con alevosía al difundirlos.

La polémica ya ha durado varios días, en los que salió embarrado el vidente Jorge Flores, quien fue amigo personal de Dulce y a quien Ofelia le envió los audios, sin decirle explícitamente que no debía compartirlos.

Así que ahora es tema de conversación entre las famosas, y Olivia Collins mostró su molestia ante esta polémica:

“Estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano. Me parece tan ruin, tan traidora… En primera que haya guardado los audios tan personales”, dijo ante la prensa.



"¿Qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer que era tan auténtica, tan linda? Digo, nunca hizo polémicas de nada”, declaró la actriz en referencia a Dulce la cantante.

Olivia Collins no escatimó al expresar su molestia: “¿Por qué? Con qué objeto, que ruin, que basura, no lo puedo soportar, si un día me la encuentro… Me enoja que sigan hablando de Dulce y no la dejen en paz, todos tenemos problemas familiares, todos, por qué hablar cuando una persona ya no se puede defender”.

¡Fue ruin!😔 Olivia Collins explota contra Ofelia Cano por filtrar los audios entre Romina Mircoli y Dulce.🙃😰

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/ngGrfDVy3V — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 20, 2025

La hija de Dulce acusó a Ofelia de actuar con alevosía

“A mí no me llamó ni me buscó, y no lo hizo, porque hasta el mismo Jorge Flores tiene mi teléfono”, dijo Romina, quien resaltó que su madre se peleó con Ofelia, aunque “entre amigas se sabían secretos”-

“Fue algo premeditado”, sentenció Romina Mircoli. “Le creo a Jorge porque creo que Ofelia no solamente no le dijo que no los mostrara, sino que además habrá comentado que haya sido de esa manera. Ella sabía perfectamente lo que hacía y cuál era la finalidad”.

Ofelia Cano aceptó ser Judas, pero no traicionera

La actriz Ofelia Cano habló con el programa Hoy, y admitió: “Yo no me equivoqué, no mandé los audios ni para negociar, ni colgarme de Dulce, definitivamnte no. Soy el Judas, pero yo no soy traicionera.

Al preguntarle si escribiría un libro sobre todos los secretos que sabe de Dulce, Ofelia Cano respondió: “No escribo mis memorias... Cómo crees tú que voy a ser capaz”. Sin embargo, luego dijo que tras esta situación “Me prendieron la mecha, ¡(si quiero) no escribo uno, escribo dios! Hay mucha tela de donde cortar, pero ¿qué crees? ¡No!”.