Priscila Valverde y Jorge Losa conquistan en ViX MicrO, un formato de micronovelas que sacude al entretenimiento

Las micronovelas llegaron para quedarse y en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, lo saben bien. El formato, que ha revolucionado la narración audiovisual con episodios breves, dinámicos y pensados para el consumo digital, ahora aterriza en México siendo pioneros a través de ViX MicrO con fuerza y con rostros que el público mexicano adora: Priscila Valverde y Jorge Losa, dos de los participantes más queridos de La casa de los famosos México, quienes en entrevista exclusiva con TVyNovelas contaron cómo ha sido sumarse a este proyecto después de un camino de sacrificios y mucho trabajo.

Ella, entre el modelaje y cursos de actuación; él, con su energía aventurera, dejó su tierra natal para buscar en nuestro país el sueño que ya está consolidando.

PRISCILA VALVERDE: “ME VERÁN EMBARAZADA”

Priscila, ¿qué significa para ti la oportunidad de participar en un proyecto tan importante como las micronovelas de ViX MicrO?

“Han sido increíble. Dicen que todo sea ctualiza, y el formato de las nuevas series también. Es un formato que traen de Asia, está muy interesante y ha tenido una muy buena acogida. Las vistas están a otro nivel, nunca me lo imaginé y estoy feliz de ser parte de esto. Ya grabé una y empiezo otra, también muy buena. No puedo dar muchos adelantos sobre la trama, pero hay mucho misterio, una doble vida, ¡me verán embarazada! Va a estar muy buena. Este formato tiene muchas ventajas: antes grababas dos o tres meses, ahora es súper rápido.

Luego de tu participación en La casa de los famosos México, ¿esto es lo que querías?

“Totalmente. Es algo que siempre me ha gustado, pero nunca imaginé que iba a incursionar así. Como saben, yo era modelo cien por ciento, full time. La actuación la hacía, pero era diferente: en videos musicales con artistas, donde las acciones son mínimas, sin diálogos. Luego llegó esto a mi vida y fue un reto.

¿Crees que la oportunidad de las micronovelas llegó muy rápido? ¿Te preparaste para incursionar de lleno en la actuación?

“Yo creo que gracias al público estoy aquí, así que lo mejor que puedo hacer es darles un buen trabajo y prepararme. He tomado varios cursos porque me gusta hacer las cosas bien, no solo por hacer. El resultado ha sido bastante bueno. Lo creo porque aquí sigo y voy a seguir grabando. Considero que todas las oportunidades que llegan son buenas y, claro, ¿quién no las tomaría? Gracias a Dios me llegaron las que me pusieron en este lugar y espero seguir creciendo.

JORGE LOSA: “LAS MICRONOVELAS ME HAN HECHO MÁS VIRAL”

Jorge, ¿cómo ha sido para ti recibir la oportunidad de participar en las micronovelas de ViX MicrO?

“Es una grandísima oportunidad; estoy muy contento porque, cuando me lo ofrecieron, me explicaron que en Asia fue un bombazo. Esto tiene mucho potencial. La mezcla del melodrama de las novelas con las redes digitales y las plataformas tiene mucho éxito. Hoy todo es muy dinámico, rápido, y el contenido es súper veloz. Ha sido muy divertido. Me gustó y me volvieron a llamar para otra micronovela. Ya llevo tres grabadas y vienen dos más. Estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad de ser, una vez más, pionero en el arranque de otro proyecto. Me han tocado varios y ha sido una bendición porque me ha hecho más viral.

¿Cómo eliges los proyectos en los que trabajas?

“Soy una persona que ama la aventura, la adrenalina, explorar nuevos campos… Me gusta salir de mi zona de confort todo el tiempo. Todos luchamos contra el miedo a decir: “¿Me arriesgo? ¿Y si no sale?”. Eso está en la cabeza de todos. Pero al final, soy dueño de mi vida y no quiero arrepentirme de lo que no hice. Esa es mi filosofía y me ha traído más cosas bonitas y sueños cumplidos que si hubiera actuado de otro modo. Por eso siempre me aviento a la alberca, y siempre hay agua, de una u otra manera.

Dejaste tu país para luchar por tu sueño. ¿Ha valido la pena?

“Hoy siento que ha valido la pena. Hubo veces que pensé que no, pero con el tiempo, haciendo balance, sí: estoy donde estoy, triunfando. Para mí, triunfar es vivir de lo que amas. Hay que tenerlo claro, porque si no tienes objetivos, vas perdido. Hay pocas cosas más maravillosas que hacer lo que tu corazón quiere. Eso es muy grande.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu carrera, incursionando en la comedia?

“Es un gusto. Después de La casa de los famosos México empecé a hacer comedia y ya no paré. Las micronovelas de ViX me gustan mucho y no las dejaría. Son bonitas, diferentes, otro mundo. No es nada fácil porque el timing debe ser exacto y hay que tener esa vena cómica que se tiene o no. A mí me gusta. Amigos me decían que hiciera comedia, empecé y me fue bien.