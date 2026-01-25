Primeras fotos de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel juntos

El romance de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel ha entusiasmado no sólo a sus seguidores, también a colegas y amigos.

Galilea Montijo y Tania Rincón, que comparten pantalla con Andrea en el programa “Hoy”, de las estrellas, constantemente reaccionan en redes sociales para manifestar su alegría por el nuevo noviazgo de Legarreta.

Juan José Origel, tío de Luis Carlos, incluso publicó un video en el que desea a la pareja una futuro feliz y largo.

Pero hasta ahora, Andrea había sido cautelosa en cuanto a mostrarse públicamente con Luis Carlos.

Paseo nocturno de la pareja Kadri

Aunque la conductora sí había hablado abiertamente de su relación, no habían aparecido como pareja.... hasta ahora que TVyNovelas publicó una galería mientras que ella misma publica en su perfil de Instagram un par de fotos y reflexiones en torno a lo que ha significado su relación con Luis Carlos.

“En mi defensa, puedo decir que él me sonrió primero”, dice uno de sus mensajes.

Andrea Legarreta se separó de Erik Rubín exactamente hace dos años, durante los cuales han demostrado que el rompimiento de una relación no tiene que ser áspero ni dramático. Por el contrario, han mantenido una relación de amistad y negocios ejemplar.

Lucen felices y enamorados Instagram

En otro de los mensajes, Andrea publicó: “Nunca digas ‘no me va a pasar'; la vida tiene una manera divertida de demostrar que nos equivocamos”.

Abrazos y besos mutuos Kadri

“Deja que la vida te sorprenda, la vida es hoy, sonríe, un día a la vez”, escribió Legarreta en su publicación.

La respuesta de Luis Carlos fue sugerente y sutil:

“Es que... tú”.

A lo que Andrea respondió: “Nosotros”.

Sin duda, mensajes de enamorados que se entienden más allá de las palabras.