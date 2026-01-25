Suscríbete
Primeras fotos de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel juntos

La pareja comienza a aparecer públicamente para mostrar su amor y felicidad

Enero 24, 2026 • 
Alejandro Flores
andrealegarretaluiscarlosorigel.jpeg

La feliz pareja oficializó su noviazgo a comienzos de 2026

Kadri

El romance de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel ha entusiasmado no sólo a sus seguidores, también a colegas y amigos.

Galilea Montijo y Tania Rincón, que comparten pantalla con Andrea en el programa “Hoy”, de las estrellas, constantemente reaccionan en redes sociales para manifestar su alegría por el nuevo noviazgo de Legarreta.
Juan José Origel, tío de Luis Carlos, incluso publicó un video en el que desea a la pareja una futuro feliz y largo.
Pero hasta ahora, Andrea había sido cautelosa en cuanto a mostrarse públicamente con Luis Carlos.

andrealegarretaluiscarlosorigel.jpeg

Paseo nocturno de la pareja

Kadri

Aunque la conductora sí había hablado abiertamente de su relación, no habían aparecido como pareja.... hasta ahora que TVyNovelas publicó una galería mientras que ella misma publica en su perfil de Instagram un par de fotos y reflexiones en torno a lo que ha significado su relación con Luis Carlos.

“En mi defensa, puedo decir que él me sonrió primero”, dice uno de sus mensajes.

Andrea Legarreta se separó de Erik Rubín exactamente hace dos años, durante los cuales han demostrado que el rompimiento de una relación no tiene que ser áspero ni dramático. Por el contrario, han mantenido una relación de amistad y negocios ejemplar.

andrea legarreta luis carlos origel.jpg

Lucen felices y enamorados

Instagram

En otro de los mensajes, Andrea publicó: “Nunca digas ‘no me va a pasar'; la vida tiene una manera divertida de demostrar que nos equivocamos”.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 8.39.33 PM.jpeg

Abrazos y besos mutuos

Kadri

“Deja que la vida te sorprenda, la vida es hoy, sonríe, un día a la vez”, escribió Legarreta en su publicación.

La respuesta de Luis Carlos fue sugerente y sutil:
“Es que... tú”.
A lo que Andrea respondió: “Nosotros”.
Sin duda, mensajes de enamorados que se entienden más allá de las palabras.

andrea legarreta Luis Carlos Origel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
