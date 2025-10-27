Preocupan hábitos de Omahi en ‘La Granja VIP’ y piden que le lleven un desparasitante

En ‘La Granja VIP’ no solo han surgido pleitos y controversias por la convivencia de sus granjeros, sino también por sus hábitos captados ante la cámara.

Tal es el caso de Omahi, el creador de contenido con miles de seguidores en redes sociales que muchos no conocen, pero poco a poco han visto que sus hábitos generan preocupación.

Y es que quizá olvida que hay cámaras en cada rincón de La Granja VIP, por lo que ya lo califican como “asqueroso” y unos más señalan que tiene un problema de salud. “Manden a desparasitarlo”, dicen en redes sociales.

📍 DESCUIDO TOTAL | El granjero OMAHI olvidó que está rodeado de cámaras y siguen apareciendo videos como evidencia… 😳



Esta vez se hurga la nariz y deja los mocos en el sillón 😨🤢#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/tSH8oIrUxf — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 26, 2025

Omahi se rasca el trasero por encima, y por debajo, del pantalón en múltiples ocasiones. En redes sociales incluso ya hay ediciones que unen todos los clips.

Omahi es Peón. Les va a hacer el desayuno JAJAKAJK esos huevos van a tener un sabor muy especial di 😆🪱#LaGranjaVIP pic.twitter.com/ARNoUUbKlC — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) October 27, 2025

Incluso hizo recordar el comercial de un desparasitante que describe lo que vive Omahi, pues se la pasa rascándose.

Por si fuera poco, Omahi también ha sido captado hurgándose la nariz y dejando los desechos encima del sillón de la sala.

Creo que el tema de Jumanji ya es de preocuparse, llévenle un desparasitante o algo! JAJAJAJA LUEGO TODAVÍA SE HUELE LA MANO! ES UN MARRANO! 😂😂#LaGranjaVIP pic.twitter.com/MGpCvAikLZ — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) October 26, 2025

¿Quién es Omahi de La Granja VIP?

Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido en redes sociales como Omahi, es un influencer de Monterrey, Nuevo León.

Tiene 31 millones de seguidores en TikTok, aunque ha sido viral la tendencia de que muchos de esos seguidores no sabían que lo seguían.

Comenzó en redes compartiendo contenido relacionado con la fotografía. Durante la pandemia, publicaba videos de tendencias del momento, y sus recientes contenidos son de comedia en situaciones cotidianas.