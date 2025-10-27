Suscríbete
Preocupan hábitos de Omahi en ‘La Granja VIP’ y piden que le lleven un desparasitante

El influencer se volvió viral por los sitios donde coloca sus manos.

MrPepe Rivero
Omahi en La Granja VIP

En ‘La Granja VIP’ no solo han surgido pleitos y controversias por la convivencia de sus granjeros, sino también por sus hábitos captados ante la cámara.

Tal es el caso de Omahi, el creador de contenido con miles de seguidores en redes sociales que muchos no conocen, pero poco a poco han visto que sus hábitos generan preocupación.

Y es que quizá olvida que hay cámaras en cada rincón de La Granja VIP, por lo que ya lo califican como “asqueroso” y unos más señalan que tiene un problema de salud. “Manden a desparasitarlo”, dicen en redes sociales.

Omahi se rasca el trasero por encima, y por debajo, del pantalón en múltiples ocasiones. En redes sociales incluso ya hay ediciones que unen todos los clips.

Incluso hizo recordar el comercial de un desparasitante que describe lo que vive Omahi, pues se la pasa rascándose.

Por si fuera poco, Omahi también ha sido captado hurgándose la nariz y dejando los desechos encima del sillón de la sala.

¿Quién es Omahi de La Granja VIP?

Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido en redes sociales como Omahi, es un influencer de Monterrey, Nuevo León.

Tiene 31 millones de seguidores en TikTok, aunque ha sido viral la tendencia de que muchos de esos seguidores no sabían que lo seguían.

Comenzó en redes compartiendo contenido relacionado con la fotografía. Durante la pandemia, publicaba videos de tendencias del momento, y sus recientes contenidos son de comedia en situaciones cotidianas.

@omahi.tiktok

Hasta se bajó

♬ sonido original - OMAHI
@omahi.tiktok

Como saltó

♬ sonido original - OMAHI

