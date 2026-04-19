¿Por qué se acabó el podcast de Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán?

Joanna Vega-Biestro, Dalilah Polanco y Martha Guzmán preparan su siguiente proyecto juntas.

Mientras eso sucede, las tres amigas dan explicaciones lo que pasó con el que ahora es su trabajo anterior: el podcast Sin Cuenta, cuyo título hace referencia a la nula importancia que tiene la edad cronológica.

Dalilah Polanco publicó en su cuenta de Instagram un comunicado oficial en el que se da a conocer que el rompimiento con la casa productora que realizaba el podcast junto con sus amigas se dio en buenos términos.

“Hoy cerramos este ciclo con respeto y claridad pero también con mucha emoción por lo que se viene. Queremos decirles que seguimos juntas más unidas que nunca. Esto no es un final, es el inicio de algo nuevo”.

Las tres amigas realizaron este programa durante dos años y tres meses. Fue especialmente popular cuando Dalilah estuvo dentro de La casa de los famosos ya que al salir del reality, fue en “Sin Cuenta” en donde compartió los mayores detalles de su experiencia, mientras que Joanna y Martha defendieron su participación, generando opiniones virales.

Las razones del final de Sin Cuenta

En general, el contenido del programa se refería a temas de estilo de vida, experiencias profesionales y anécdotas, siempre con la perspectivo de un sentido del humor ácido y hasta políticamente incorrecto.

Las razones por las que dejaron de hacer el podcast también quedaron muy claras en el comunicado.

“Informamos que a partir de hoy por diferencias con la productora Orca no transmitiremos más “Sin Cuenta podcast” junto a ellos; agradecemos el espacio, el aprendizaje y cada momento compartido durante este tiempo”.

Las tres aseguraron en sus perfiles de redes sociales que ya trabajan en su siguiente proyecto.