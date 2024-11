Revelan por qué los médicos no pudieron reanimar a Liam Payne después de su trágica caída en el hotel

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre después de caer del tercer piso de un hotel ubicado en Buenos Aires, Argentina. Casi se cumple un mes desde el fatal accidente, y todavía hay muchas presuntas que los fans y el público en general se hacen hoy en día. Algunas de ellas son: ¿por qué no pudieron salvarlo? ¿Por qué no se pudo reanimar su cuerpo? Ante esto, las autoridades han revelado detalles.

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, reveló información clave sobre por qué fue imposible hacer algo para que el ex integrante de One Direction pudiera sobrevivir tras la caída.

¿Por qué no pudieron reanimar a Liam Payne?

El experto dijo que acudieron al reporte de emergencia a CasaSur aquel día, y que, cuando llegaron, vieron a Liam Payne tendido en el suelo con “lesiones incompatibles con la vida” que fueron producidas por el impacto.

“No hubo posibilidad de hacer nada, tenía fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas”, explicó al medio argentino “TN”.

Liam Payne murió luego de caer del balcón de su habitación en CasaSur en Argentina. Su cuerpo cayó en el patio interno del lugar. Aquella tarde, una llamada al 911 alertó a la policía de que un hombre estaba muy violento y que estaba “sobrepasado de drogas y alcohol”.

Cuando las autoridades llegaron al lugar e ingresaron a su cuarto, hallaron destrozos, distintas drogas y alcohol.

El caso del cantante de 31 años generó controversia por los distintos testimonios que se dieron, y hasta ahora, la policía imputó a 3 personas como responsables de su muerte: un empleado del hotel, a su acompañante por abandono, y a un supuesto dealer que le facilitó las drogas.

¿Dónde se encuentran los restos de Liam Payne?

El cuerpo de Liam Payne fue trasladado en avión a su país, Inglaterra, gracias a que su papá, Geoff Payne, hizo los trámites para poder repatriarlo. Se sabe que la familia y amigos cercanos al músico harán un funeral privado para darle el último adiós.