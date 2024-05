¿Por qué dicen que Luis Miguel tiene problemas con la bebida? Este es el detalle que alarmó a sus fans

La reaparición del cantante, quien actualmente se encuentra en Norteamérica para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira 2024, puso muy felices a los fans de “Mickey”, sobre todo por lo bien que luce el famoso; no obstante, un pequeño detalle de segundos de duración despertó las dudas entre algunos internautas.

¿La razón? La presencia del alcohol en el video. Desde que salió a la luz la serie de Luis Miguel en Netflix se ha especulado con la posibilidad de que el cantante bebe en exceso para hacer frente a sus problemas personales y al estrés del trabajo debido a que, en muchas escenas, el personaje interpretado por Diego Boneta recurre a la bebida como medio de escape.

Hasta ahora no se ha confirmado que, efectivamente, Luis Miguel tenga problemas de alcoholismo; sin embargo, con el video más reciente de “El Sol” en Canadá las teorías se dispararon por un detalle que no pasó desapercibido por los internautas, ¡entérate!

¿POR QUÉ RESURGIERON LOS RUMORES DE LUIS MIGUEL Y SU AFICIÓN AL ALCOHOL?

Como te platicamos en TVyNovelas, Luis Miguel fue captado este fin de semana en Montreal, Canadá , ciudad en donde aprovechó para descansar, relajarse y cenar en un exclusivo restaurante.

Fue precisamente a la salida del lujoso establecimiento que varios paparazzis y admiradores de “El Sol” se dieron cita para verlo aunque fuera por sólo unos segundos. Contrario a lo que pudiera esperarse, Luis Miguel dejó de lado su carácter reservado y se mostró bastante cercano tanto con una de sus admiradoras como con los fotógrafos.

Lo que despertó la preocupación entre los seguidores de “Mickey” fue un breve pero alarmante detalle: uno de los guardaespaldas que acompañaban al cantante traía consigo una botella de vino y una copa a medio llenar de la bebida, gesto que desató también bastantes críticas por parte de varias personas que lo consideraron de muy mal gusto.

La copa de vino a medio llenar que traía uno de los guardaespaldas desató los rumores. CAPTURA DE VIDEO

Se desconoce si Luis Miguel tenía planes de terminarse la botella de vino de regreso a casa o solo se trató de un incidente malinterpretado por los internautas: lo cierto es que este pequeño detalle sirvió para avivar todavía más las especulaciones de la presunta afición que el cantante tiene por la bebida, ¿será?